Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Utlendingen kom til Norge og landet på Ålesund lufthavn Vigra. Da hadde han reist fra Tyskland via Nederland med fly, med formål å besøke bekjente.

Politiet i Møre og Romsdal avdekket at personen ikke overholdt pålegg om 10 dagers innreisekarantene. Samme dag fattet Utlendingsdirektoratet at han skulle bli utvist fra Norge i to år.

– Vi ønsker med dette å gi et tydelig signal om at politiet og andre myndigheter ser alvorlig på brudd på karantenebestemmelsene, sier Svein Rike, seksjonsleder utlendings – og grensekontroll i Møre og Romsdal politidistrikt.

– Det er lagt opp til en dugnad der alle skal bidra, og hvis folk bryter det er det viktig at andre ser at det får en konsekvens, sier Rike til NRK.

TYDELIG SIGNAL: Svein Rike, seksjonsleder utlendings – og grensekontroll i Møre og Romsdal politidistrikt, sier de ønsker å vise at de ser alvorlig på brudd på karantenebestemmelsene. Foto: Janne Brit Aasen

Fikk forelegg på 20 000 kroner

Rike sier at de har god oversikt over personer som kommer til Norge og at de valgte å gjennomføre en kontroll for å sjekke om personen fulgte karantenereglene.

– Vi fanget det opp ved å avdekke at vedkommende ikke overholdt de karantenereglene som var satt og at han ikke var på den adressen skal han være, sier Rike.

Personen vedtok forelegget på 20 000 kroner for brudd på smittevernloven jamfør covid-19-forskriften.

– Første som blir utvist i Norge

Rike sier Møre og Romsdal politidistrikt har gitt forelegg til flere personer som har brutt karantenereglene, og sier at dette er første tilfellet der noen har blitt utvist.

– Så vidt jeg er bekjent er det første tilfellet i hele Norge som har blitt utvist på grunn av det, sier han.