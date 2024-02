Natt til søndag 18. februar rauk fleire titals personar saman utanfor Nabo'n pub på Åndalsnes. Blant dei involverte var ein rekke soldatar frå det belgiske forsvaret.

I etterkant av hendinga blei fire av desse soldatane sikta i saka. No opplyser politiet at den vidare etterforskinga har gitt grunnlag for å sikte ytterlegare fire personar.

Anders Skorpen-Trøen, politiadvokat i Møre og Romsdal politidistrikt, seier dei har gått gjennom store mengder avhøyr og videomateriale.

– Gjennom etterforskinga har vi identifisering og sikting av ytterlegare fire soldatar som vi meiner har utøvd vald. Til saman åtte er sikta for grov kroppskrenking, seier han til NRK.

Skorpen-Trøen seier vidare at dei har samarbeida godt med belgisk militærpoliti og leiinga i den belgiske delegasjonen med å identifisere dei involverte.

Etterforskinga held fram

Møre og Romsdal politidistrikt etterforskar framleis årsaka og omstenda rundt slåstkampen. Dei jobbar mellom anna med å identifisere kva part som provoserte til vald, og kva konkrete valdshandlingar som blei gjort av dei belgiske soldatane og dei lokale innbyggarane.

Politiadvokat Anders Skorpen-Trøen. Foto: Roar Strøm / NRK

Politiet held også fram med etterforskinga av det som ikkje er fanga på video.

– Vi undersøker om det er grunnlag for å mistanke nokon av dei lokale for å ha provosert eller på anna måte bidratt til at det blei ein slik slåstkamp, seier Skorpen-Trøen til NRK.

Dei undersøker også om lokale innbyggarar har utøvd vald mot dei belgiske soldatar.

Så langt er ingen lokale sikta og ingen belgiske soldatar er rapporterte som skadde som følge av hendinga.

– På noverande tidspunkt er seks personar registrerte som fornærma i saka. Ein av dei fornærma blei lagt inn på sjukehus etter hendinga, men har sidan blitt skrive ut, melder politiet.

Det er uklart om personen har fått langvarige skader. I tillegg skal fem personar ha blitt lettare skadd.

– Godt samarbeid

Dei belgiske soldatane er ein bataljon av fallskjermjegerar som er på vintertrening hos Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 (HV-11). Øvinga varer fram til 8. mars.

Den belgiske føderale påtalemakta vil understreke at samarbeidet mellom dei og den norske påtalemakta har vore veldig godt.

– På dette stadiet har norske myndigheiter framleis kontroll på etterforskinga. I tillegg blei to belgiske politi frå eininga som spesialiserer seg på militærsaker sendt til staden. På dette stadiet er ingen belgiske tenestemenn i isolasjon, opplyser dei i ei pressemelding.