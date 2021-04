Små og store fugler er sjanseløse i møte med vindturbiner.

Bare siden 2006 har det blitt funnet over 500 døde fugler under vindkraftverket på øya Smøla på Nordmøre, ifølge Norsk institutt for naturforskning, NINA.

Men løsningen på fugledøden kan være her. I årevis har forskere på Smøla jaktet på løsningen. I august ble resultatene publisert.

– Hvis ett av tre turbinblad er svart blir det mer synlig, også for fuglene. Da blir det enklere for dem å unngå å kollidere, sier Roel May, seniorforsker ved NINA.

Forskerne tror at turbinbladene går så fort at fuglene ikke klarer å se dem, og derfor kolliderer. Funnene deres viser at maling av et turbinblad har gitt en reduksjon av fugledød med hele 70 prosent på havørn.

Resultater fra forskningen ved vindkraftverket på Smøla Ekspandér faktaboks I litt over et tiår har forskere vært på øya Smøla for å blant annet forske på hva man kan gjøre for å hindre at fugler dør i møte med vindturbiner. Her er resultatene: Malte turbinbladene svart Forskerne hadde data på 7,5 år før maling og 3,5 år etter maling av rotorbladene. Det viste seg at dødeligheten gikk ned med 70 prosent etter at de malte ett av tre rotorblader svart. Tiltaket vil ha stor betydning for å redusere kollisjoner hos havørn, men også en rekke andre fuglearter. I dette tilfellet var det ressurskrevende å male rotorbladene, siden vindturbinene allerede var satt opp. Svartmalt tårn halverer risikoen for lirype Fugl krasjer ikke bare i rotorblader, men også i trubintårnene. Den nederste delen på ti turbintårn ble malt svart. Forskerne sammenlignet disse med ti umalte turbintårn. Det halverte dødeligheten hos liryper sammenlignet med umalte vindturbiner i samme område. Kan UV-lys skremme vekk fuglene? Mange fugler kan se ultrafiolett lys, i motsetning til oss mennesker. I en pilotstudie utenfor vindparken eksperimenterte forskerne med sterke lamper med ultrafiolett lys og fiolett lys for å se om disse kan holde fuglene unna det lyssatte område på nattetid. Området ble deretter overvåket med fugleradar fra skumring til morgengry. Fuglene var mindre aktive og fløy høyere over området når lysene var på enn på mørke netter. Ultrafiolett lys hadde best effekt, men fuglene fløy bare 7 meter høyere enn til vanlig, noe som ikke er mye gitt størrelsen på et rotorblad (40-50m). May understreker i artikkelen at selv om resultatene er lovende, er det fortsatt et stykke igjen fram til de har et funksjonelt design som er anvendbart på en vindturbin, med dokumentert virkning i felt. Fugler tiltrekkes av oppdrift – detaljplassering av vindturbinene har mye å si Vindparker kan også gjøres mer fuglevennlige ved å unngå å plassere vindmøllene akkurat der det er mest oppdrift. Større fugler som rovfugler tiltrekkes nemlig av oppadgående luftstrømmer for å sirkle eller seile. De kolliderer derfor oftere med vindturbiner som er plassert på slike steder, slik som skrenter med oppdriftsvinder (orografisk oppdrift) eller flatt terreng med mye oppadgående luftstrømmer grunnet stigende varmluft på varme dager (termisk oppdrift). Kilde: NINA (Norsk institutt for naturforskning)

SVART TURBINBLAD: På øya Smøla på Nordmøre har forskere malt vindturbiner for å se om det hadde en effekt mot fugledød. Foto: NINA (Norsk institutt for naturforskning)

Enorm respons i utlandet

Etter at NINA publiserte resultatet i et internasjonalt tidsskrift, har de fått mange tilbakemeldinger.

– Responsen har vært voldsom. Det har virkelig blitt tatt opp etter at den ble publisert, sier May i NINA.

Han sier de har fått henvendelser fra land som ønsker å gjenta testen. Det er blant annet Nederland, USA, Spania og Sør-Afrika som har tatt kontakt.

– Det burde gjentas for å se om det også fungerer like bra andre steder, sier han.

USA: Fugl flyr nær vindturbin nær King City, Mo i USA i mars 2020. Foto: Charlie Riedel / AP

På vent hjemme – mener man burde innføre tiltak nå

Men på hjemmebane skjer det foreløpig ingenting. For diskusjonen om nye vindkraftverk og tiltak mot fugledød er satt på vent i påvente av en nasjonal plan for vindkraft. Det får forkjemperne til å reagere.

– Det er helt uforståelig hvorfor man ikke umiddelbart setter vilkår om det her, sånn at man i så fall får redusert kollisjonsrisikoen, sier Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening.

REAGERER: Naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening mener det burde være mulig å sette krav om det på vindkraftverkene som settes opp i løpet av året. Foto: Jon Olav Larsen

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som setter konsesjonsvilkår og kan kreve at vindkraftverk skal ha et svart turbinblad eller innføre andre tiltak.

Men alle vindkraftverk som settes opp i Norge i år, har fått konsesjon før 2017.

Eggen mener det burde innføres tiltak selv om vindkraftverket bygger på en konsesjon som ble gitt for mange år siden.

KUTTET AV VINGEN: I 2014 ble denne havørnen observert flyvende inn i en vindturbin på Smøla. Vingen ble kuttet av. Ørnen var fortsatt levende da bildet ble tatt. Foto: Ulla Falkdalen

Ikke bare positivt med maling av rotorblad

Seniorrådgiver Erlend Bjerkestrand i NVE sier at det er mulig å endre gamle konsesjoner.

Men Bjerkestrand sier det kan være kontroversielt. I tillegg til at det er dyrt og synlig.

– Det vil forutsette ganske økt synlighet av turbinblad, og det kan være flere som reagerer negativt på det. Det er en av grunnene til at man må ha en grundig gjennomgang før du innfører sånne typer tiltak, sier Bjerkestrand.

SYNLIG: Seniorrådgiver ved NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), Erlend Bjerkestrand, sier at man kan risikere at flere reagerer negativt på malte turbinblad. Foto: Privat

I energiloven står det at konsesjoner kan endres av hensyn til allmenne interesser i særlige tilfeller.

Mener industrien må betale

– Tap av natur er en av vår tids store utfordringer og da må ulempen med økt synlighet veies størst for natur og mindre for allmennhetens konsekvenser, sier Jo Anders Auran i Miljødirektoratet.

Auran mener industrien, tiltakshaverne, som Statkraft, Trønder-Energi og 70 andre selskap må kunne betale for tiltakene.

– Det er jo et tiltak som vi vet virker, men det er et veldig dyrt tiltak når anlegget først står der. Hvis man kunne ha introdusert det som vilkår før vindturbinene settes opp, er det sånn sett en liten kostnad for å ta vare på noen arter, sier han.