Det er Klima- og miljødepartementet som har ansvaret for KU-regelverket, og så jobber NVE for å sikre at konsekvensutredningene oppfyller kravene gjennom KU-programmene.

Våre utredningskrav er oppdaterte i tråd med blant annet lov om naturmangfold. Malen for KU-programmet har vært oppdatert flere ganger etter 2009, og er tilgjengelig på våre nettsider.

NVE mener generelt at konsekvensutredningene i stor grad oppfyller kravene i KU-programmene som er gjeldende når sakene behandles.

Det er også viktig å understreke at kunnskapsgrunnlaget blir vurdert i eventuell klagebehandling i Olje- og energidepartementet.

Det er gledelig å se at vindkraftsakene kommer godt ut i denne rapporten. Forbedringspotensialet ser først og fremst ut til å handle om småkraftverkene, og da er det viktig å understreke at småkraftverkene ikke var omfattet av KU-forskriften før i 2017.

Før den tid ble det gjort utredninger i tråd med en veileder, med politiske føringer på hvor mye en slik utredning skulle koste.

Vi så at disse utredningene i flere tilfeller var mangelfulle, og NVE satte derfor i gang et større FOU-arbeid med gjennomgang av prosjekter for å påpeke feil og mangler - nettopp for å styrke utredningene og beslutningsgrunnlaget.

Når det gjelder småkraft så ble det senest høsten 2020 satt i gang et arbeid for å oppdatere malen. Ikke bare med tanke på KU-forskriften, men også inn mot Statlige planretningslinjer for klima- energiplanlegging og klimatilpasning.

I rapporten framkommer det også at utredningene på naturmangfold har vært relativt bra, mens det er for andre temaer hvor det største forbedringspotensialet ligger. Det tar vi med oss videre.