Vindkraftutbyggere blir ikke ferdige innen fristen – skylder på korona

Skogen er hogd, høyspentkablene ligger i bakken og det meste av veier inn til vindkraftparken i Nord-Odal står ferdige.

Planen er å reise de første mastene denne sommeren og starte strømproduksjon i august.

Men nå kan planen ryke. Odal Vindkraftverk kan bli kraftig forsinka. Emil Orderud, som er daglig leder, sier det skyldes korona.

– Innreiseforbudet gjør at vi ikke får inn tyske og tsjekkiske spesialister som vi er avhengige av for å fortsette jobben, sier Orderud.

VINDKRAFT-LEDER: Emil Orderud Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Nå har vindkraftutbyggeren søkt Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, om utsettelse til juni 2022.

Men det kan bli vanskelig å få. I verste fall kan det bety at vindkraftparken stanses.

7 av 8 vindkraftutbyggere fikk nei

Stortinget har vedtatt at det ikke skal gis utsettelser til vindkraftutbyggere som ikke blir ferdige innen 2021.

Da opphører også støtteordningen til vindkraftutbygging. Den såkalte el-sertifikat-ordningen.

– Når støtteordningen blir borte og reglene for konsesjon endres, er det ikke grunnlag for å forlenge fristen, sier Erlend Bjerkestrand, som er fungerende seksjonssjef i NVE.

AVSPERRET: Anleggsområdet er stengt og det jobbes for fullt. Men utbyggerne har problemer med å overholde fristen. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Dette har rammet mange vindkraftutbyggere. Siden juni 2020 har NVE avslått hele sju av åtte søknader om utsettelse etter 2021.

– Det betyr at prosjektet ikke kan realiseres og at de må søke konsesjon på nytt, sier Bjerkestrand.

De sju vindkraftprosjektene som fikk nei til utsettelse, hadde ikke kommet i gang med byggearbeidet.

Vindkraftverk som har søkt om utsettelse etter 19.06.2020 Ekspandér faktaboks Avslag om utsettelse: Oddeheia og Bjelkeberget - utsettelse fra 31.12.21 til 31.12.23 Remmafjellet - utsettelse fra 01.10.20 til 31.12.24 Kvinsheia -utsettelse 31.12.20 til 31.12.22 Raggovidda trinn III - utsettelse 31.12.20 til 31.12.26 Innvordfjellet fra -utsettelse 31.12.20 til 31.12.23 Faurefjellet fra - utsettelse 31.12.21 til 31.12.22 Vikna - utsettelse fra 31.12.20 til 31.12.24 Ikke avgjort: Odal Vindkraftverk - ikke avgjort Skorveheia - ikke avgjort Har fått utsettelse: Dønnesfjord - utsettelse fra 31.12.20 til 31.12.21 Vikna* - utsettelse fra 31.12.20 til 31.12.21 Øyfjellet - utsettelse fra 31.12.20 til 31.09.22 Kjølberget - utsettelse fra 31.12.20 til 31.10.21 * Vikna søkte først om utsettelse til 2024, men fikk nei. Deretter søkte de om utsettelse til 2021 og fikk ja. (Kilde: NVE)

Mener NVE må si nei også i Nord-Odal

I området hvor vindkraftparken i Nord-Odal bygges, står det en gapahuk. På den er det hengt opp et stort banner med påskriften «stopp vindkraftutbyggingen».

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Det ble gitt tillatelse til å bygge vindkraft her i 2016, men arbeidet startet først i fjor vår.

Motstanden mot vindparken har vært stor. Petter Johan Holth er styreleder i Motvind Nord-Odal og blant dem som nå forsøker å stanse utbygginga.

– Man redder ikke miljøet ved å rasere norsk natur og skogen vår, sier Holth.

Han mener NVE må følge opp det Stortinget har vedtatt og si nei til utsettelse.

Holth mener utbyggerne ikke kan skylde på koronakrisa.

– Når utbyggeren benytter seg av og er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, må denne risikoen innkalkuleres og stå for utbyggers regning, sier han.

Mener korona er gyldig grunn

MOTSTANDER: Petter Johan Holth jobber mot vindkraftutbygging i Nord-Odal Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Dersom Odal Vindkraftverk ikke får utsettelse vil det få store konsekvenser. Da må de søke på nytt om å få lov til å bygge. Millioner av kroner er allerede lagt ned i prosjektet.

Likevel er ikke daglig leder Emil Orderud særlig bekymret. NVE kan gjøre unntak og gi utsettelse dersom byggearbeidet har kommet langt og årsaken til forsinkelsen skyldes uforutsette forhold.

– Vi er ikke skyld i at våre arbeidere nå ikke kommer over grensa. Vi har havna i en situasjon som er utenfor vår kontroll, sier Orderud.

VINDKRAFTUTBYGGING: Arbeidet med å bygge ut vindkraftverket startet i mai 2020. Skogen er rydda og veier inn til anlegget er på plass. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Han mener de er kommet langt i bygginga og sier at halvparten av fundamentene til mastene allerede er støpt.

NVE har allerede gjort unntak. Også Øyfjellet vindkraftverk i Nordland ba om utsettelse på grunn av forsinkelser knytta til korona. Det fikk de, og ny oppstart er september 2022.

Motvind reagerer på avgjørelsen og mener utsettelsen aldri burde vært gitt.

– Stortinget må beordre regjeringen om å stoppe alle vindkraftutbyggere som ikke overholder fristen, sier Petter Johan Holth.

Emil Orderud i Odal Vindkraftverk sier de jobber for å få de utenlandske arbeiderne over grensa, slik at de kan holde den opprinnelige tidsfristen. Men foreløpig er det ingen løsning.

– Jo lenger det drøyer, jo større er sjansen for at vi ikke kommer mål som planlagt, sier han.