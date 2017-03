Stormet ut av møte – kritiserer kommunen

MØTE: Mange møtte opp for å høre kommunens tanker om The North West. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

– Har ikke peiling, ingen anelse. De har brukt nærmere en halv million kroner på en logo og en power point, og noen store setninger. Jeg skjønner ikke hvordan kulturlivet i Ålesund skal klare å involvere seg i dette, var dommen til Terje Devold etter dagens møte mellom lokale festivalarrangører og Ålesund kommune.

Han arrangerer selv Matfestivalen årlig, og var en av flere kulturaktører som var invitert til et dugnadsmøte om den regionale konferansen The North West. Ålesund kommune beskriver det som «tidenes festuke», og eventarrangøtren Momentium er leid inn til å planlegge konferansefestivalen.

Devold og flere andre reagerer på at det først er nå de blir spurt om å være med. Han stormet selv ut av møtet med kommunen mandag ettermiddag.

– Når alle råd, alle innspill, og alle spørsmål blir avvist med at de har holdt seg til reglene, og at vi må slutte oss til flokken, ender det med at vi reiser oss og går, sier han.

– Litt forbanna og litt sjalu

LITT SJALU: Astrid Eidsvik innrømmer at hun gjerne skulle fått kontrakten som Momentium ble tildelt. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

Daglig leder i Teaterfabrikken, Astrid Overaa, sitter på mange av de samme følelsene som Terje Devold, og skulle ønske invitasjonen til samarbeid kom tidligere.

Hun innrømmer at hun er misunnelig på Momentium, som er tildelt oppdraget.

– Jeg vil ikke kritisere de, for de er dritflinke, og jeg er litt misunnelig på dem skal jeg være helt ærlig. De får penger og har goodwill overalt, mens vi andre har stått på i 20 år og kavet, og blir ikke regnet med engang. Da blir man litt forbanna, litt muggen, og litt sjalu, sier Overaa.

Hun tror det blir vanskelig å finne den nødvendige entusiasmen til å bli med, men utelukker ingenting.

– Det kan hende jeg vil være med, men det hadde vært så mye lettere om vi gjorde det sammen fra begynnelsen.

Inviterer med kulturarrangørene videre

RÅDMANN: Astrid Eidsvik håper flere kulturarrangører blir med på arrangementer. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

Rådmann i Ålesund kommune, Astrid Eidsvik, registrerte at det var en del temperatur på dagens møte.

– Nå håper jeg at alle har fått luftet seg og fått oppklarende runder, slik at vi nå kan få en god inngangsport til arrangementet som skal være i oktober, sier hun.

Eidsvik har stor tro på at de skal få til en bra festival om knappe sju måneder, og håper at flere som var med på dagens møte vi ta del i arbeidet videre.

– Vi ikke har kommet så langt i dette her, men vi måtte ha et stykke arbeid som vi kunne legge frem, og prosessen videre er på langt nær lagt. Derfor håper jeg på at denne dagen har gitt slike avklaringer, forteller hun.

Les også: Får kritikk for trafikkaos under festival

– Noen må kaste snøballen

– Jeg sa at av og til må noen kaste snøballen for at den skal begynne å rulle, og jeg er glad for at vi er i gang, sier leder i Sentrumsforeningen, Monica Molvær.

Hun er enig i at informasjonen rundt prosessen kunne vært bedre, og at man må jobbe med det. Molvær ser imidlertid positivt på at det kommer en ny festival til byen.

– Alt som skjer i byen og i regionen er positivt, og det gagner oss alle. Dette er en konferanse for alle, og ikke minst for ungdommene, som skal bo her i fremtiden. De må også få være med å forme tilbudet vi skal ha her, mener hun.