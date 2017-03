Raser mot kommunens behandling av kulturaktører

Tidligere denne uka meldte ukeavisen Nytt i Uka at Ålesund kommune setter ned foten for festivaler på St. Olavs plass i byen, og torsdag gikk bloggen Bypatrioten hardt ut mot kommunens behandling av byens kulturaktører.

Blant annet Matfestivalen har benyttet St. Olavs plass som tilholdssted i lang tid, og da de først fikk avslag til ytterligere aktivitet i området, fikk det frem mange års frustrasjon.

– I fjor tok det åtte måneder å få svar, og det fikk vi åtte dager før festivalen åpnet. I år fikk vi avslag før vi rakk å søke. Da ble det mediestyr, og rådmannen snudde i saken, og vi fikk tillatelse likevel, forteller daglig leder i festivalen, Terje Devold.

Skaper usikkerhet

BYPATRIOT: Trine Klemetsen mener kommunens behandling skaper usikkerhet. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

Matfestivalen får altså holde på i hvert fall i et år til, men de er ikke alene om å være frustrert over saksbehandlingen i kommunen.

– Når enkeltstående aktører opplever å få avslag, når festivaler som har vært her lenge ikke engang får svar – da er det klart at det gjør det vanskelig og skaper usikkerhet i kulturlivet, mener bypatriot Trine Klemetsen.

– Dette handler kommunens sitt ansvar for å skape en levende, positiv by med verdiøkning og innbyggervekst, supplerer Devold.

Lover bedring

Etter den siste ukens oppstyr, beklager kommunen nå usikkerheten, og lover bedring i fremtiden.

– Vi må bli flinkere til å svare både tidlig og håndtere kulturaktørene våre på en god måte. Det ønsker vi, fordi vi vil være en ja-kommune, sier rådmann, Astrid Eidsvik.

KOMMUNEN: Kultursjef Oskar Skulstad sier de ikke vil forskjellsbehandle kulturaktørene. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

I Bypatrioten sin bloggpost ble det satt spørsmålstegn ved at Momentium hadde fått tildelt oppdraget med å arrangere den nye konferansefestivalen The North West, uten at andre aktører i bransjen hadde blitt forespurt. Kommunen stiller seg imidlertid undrende til påstandene om forskjellsbehandling.

– Jeg vet ikke helt hva det går på, og hvem som er forskjellsbehandlet, men sånn skal vi i hvert fall ikke ha det, forteller kultursjef Oskar Skulstad.