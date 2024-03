Priskrig fører til at butikkhyllene tømmes: – Lokkevarer, mener flere

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Priskrigen i matbutikkene har ført til lavere priser på enkelte varer, som for eksempel rømme.

Kundene har forskjellige meninger om priskrigen. Noen er fornøyde med de lave prisene, mens andre mener at prisreduksjonene er for små.

Forbrukerrådet sier at priskrigen er en strategi butikkene bruker for å lokke kundene til å fylle opp handlekurven.

Dagligvareekspert sier at priskrigen denne påsken er roligere enn tidligere år, da kjedene har innsett at de ikke får særlig nye kunder ved å gå ned på pris. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det er viktigst med hverdagsvarene. Nå er rømmen 6 kroner, og vanligvis ligger den vel på rundt 20 kr, så det er ganske mye.

Amalie Lange er bare en av mange som er ute på handletur, og har fått gode priser på både rundstykker og rømme.

For nå er altså tiden for priskrig her, men folk har delte meninger om den.

– Jeg syns egentlig det er bra, men av og til er det så mange lokkevarer at jeg blir helt matt. Men rømme så jeg var på priskrig, og jeg fikk hakeslepp da jeg så prisen, sier kunde Bjørn Aske.

Bjørn Aske har handlet flere bokser med rømme og fikk hakeslepp da han så prisen. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

I fjor skjedde det samme, men da gikk prisene til værs igjen like før påske.

– Ond spiral

Priskrigen kom ikke overraskende på kjøpmannen ved Rema 1000 i Ålesund, Tore Havnegjerde. For det er stort sett det samme som skjer hvert år, sier han.

– Vi håper at det ikke skal bli, men så blir det likevel. Noen setter ned prisene, og så kommer andre etter - og sånn fortsetter det. Det er en ond spiral. Ikke for kundene da, men for oss, sier han med et smil.

Tore Havnegjerde, kjøpmann ved Rema 1000 Strandgata i Ålesund. Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

Nettavisen skrev onsdag at Rema 1000 har innført rasjonering på flere varer.

Og TV 2 melder at en pakke med tre pølser kolibrimarsipan kostet 95 kroner på Deli de Luca, og 14 kroner på Kiwi.

– Prisene går ned, og kundene er oppmerksomme på det - så det er klart det er vanskelig å holde varene inne. De ryker ut, sier kjøpmannen.

Synes du priskrigen er god nok? Ja! Nei, varene bør være enda billigere. Den er helt ok! Vis resultat

Mener priskrigen ikke lever opp til forventningene

Jan Morten Selliseth har også tatt turen på butikken. Han er ikke imponert over priskuttene og tilbudene i butikkene.

– Så mye billigere ja, sier han og viser med to fingre hvor lite han mener det er kuttet.

– Det er ikke nok å droppe det med 10-15 øre, legger han til.

Jan Morten Selliseth er ikke imponert over priskuttene og tilbudene i butikkene. – Det burde vært kuttet på vanlige middagsvarer og frukt. På appelsiner er prisen kuttet, men det kunne vært kuttet på mer frukt. Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

Ber forbrukerne sjekke sluttsummen

Butikksjef ved Kiwi i Olsvika i Ålesund, Ann-Elin Olsvik, sier de setter ned priser på typiske ting folk trenger til påska. Som eksempel trekker hun frem brus, brunost, lammelår og godteri.

– For oss er det rett og slett en investering som gjør at kundene får en billigere handel, sier butikksjefen.

Men ikke alle er enig i at det er en god investering.

Gunstein Instefjord ved Forbrukerrådet sier til NRK at de ofte ser priskrigen mellom butikkjedene før jul, før påske og før grillsesongen.

– Butikkene vet at forbrukerne storhandler før disse høytidene. Da vil de ha lokkevarer så kundene kommer inn og fyller opp hele handlekurven, sier han og legger til:

– Noen av kampanjevarene kan de selge med tap, men de selger ikke disse varene billig for å være idealister, de selger dem for å selge mer av andre varer.

Instefjord mener forbrukerne må huske på at det er sluttsummen på kvitteringen som teller.

Dagligvareekspert. Odd Gisholt. Foto: William Jobling / NRK

Mener priskrigen har blitt roligere

– De prøver selvfølgelig å hente kunder fra konkurrentene og sette ned prisene på enkelte varer, sier dagligvareekspert Odd Gisholt.

Han mener priskrigen denne påsken er litt roligere enn det vi har sett de siste årene.

– Det henger nok sammen med at kjedene har funnet ut at de følger hverandre veldig sterkt, og at de ikke har noen stor hensikt til å gå veldig ned på pris. De har nok gjort seg den erfaringen at de ikke får særlig nye kunder ved å gå ned på pris.