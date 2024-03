Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Yrkesfag blir stadig mer populært, og flere steder meldes det om rekordhøye søkertall.

Det fører til at flere linjer med studiespesialisering står i fare for å forsvinne.

På Fræna ungdomsskole tror 10.-klassingene at mange er lei av en teoretisk skolehverdag, og derfor søker yrkesfag.

Fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal har lagt frem et forslag om å kutte 36 linjer, blant annet flere studieforberedende linjer.

Yrkesfag har tidligere blitt sett ned på, men det er ikke tilfellet lenger.

I Møre og Romsdal har nemlig hele 65 prosent av ungdommene som skal gå førsteåret på videregående valgt den retningen.

Og yrkesfag troner på toppen i mange fylker, blant andre Innlandet, Trøndelag, Rogaland, Vestland og Agder – og flere melder om rekordhøye søkertall.

– Det er mye om det på sosiale medier, og vi kjenner mange som har gått det. Jeg vet egentlig ikke hvorfor det har blitt så populært. Folk har sikkert funnet ut at man vil ha en litt annen skolehverdag.

Det sier tiendeklassing Chandelle Molvær Ellefsen, og får støtte av venninna Alida Svenøy Gundersen. Begge to har søkt TIP.

På den andre siden går søkertallene til studieforberedende linjer kraftig ned. Hva er greia?

Sander gikk tre år på studiespes, men fant plutselig ut at det var rørlegger han ville bli: – Det er alltid mulig å velge om igjen!

Mer praktisk, mindre teoretisk

– Folk sier studiespes er litt kjedelig, og at de heller vil ha en fysisk hverdag, sier Gundersen.

– Vi har jo gått på ungdomsskolen i tre år, så de vil sikkert ha en litt mer variert skolehverdag, legger Ellefsen til.

Klassekamerat Mikael Sulen Ræstad, som også har søkt TIP, sier seg enig.

– Jeg tror de fleste vil gjøre praktisk arbeid, og er lei av den teoretiske biten av skolen Mikael Sulen Ræstad

Selv vil han jobbe innenfor olje- og gassbransjen, og ønsker å bli prosessoperatør.

To som derimot har valgt å søke seg til studieforberedende linjer er Henrik Sandvik og Tomine Kjørsvik. De peker på det samme som klassekameratene.

– Jeg tror folk vil gjøre mer praktisk arbeid, og vil være sikra arbeid etter videregående, sier Kjørsvik.

– Folk orker ikke høyskole og sånn, de vil ut i arbeid med en gang Henrik Sandvik

36 linjer kan bli lagt ned

Det er fylkeskommunen som har ansvar for de videregående skolene, og ikke minst linjene folk søker seg til.

Kariann Flovikholm er kompetansesjef i Møre og Romsdal, og forteller at de har sett en tendens over flere år med økt søking til yrkesfag.

– Men det voldsomme hoppet vi har hatt i år, fra 59 prosent i fjor til 65 prosent i år, så stort sprang har vi ikke sett før.

Det fører til at fylkeskommunedirektøren nå har lagt frem et forslag om å kutte 36 linjer, blant annet flere studieforberedende linjer. De kan du se her:

Disse linjene kan bli kuttet Ekspander/minimer faktaboks Fylkeskommunedirektøren foreslår at disse tilbudene ikke blir starta opp skoleåret 2024/2025: Borgund videregående skole Vg 1 Helse- og oppvekstfag, velferdsteknologi

Vg 2 Betong og mur Gjermundnes videregående skole Vg 2 Anleggsgartner

Vg 2 Industriteknologi

Vg 3 Studieforberende naturbruk Herøy videregående skole Vg 2 Tømrer

Vg 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Hustadvika videregående skole Vg 1 Bygg- og anleggsteknikk, YSK 4 år

Vg 1 Studiespesialisering

Vg1 Teknologi- og industrifag, YSK 4 år

Vg2 Tømrer, YSk 4 år

Vg 2 Realfag

Vg 2 Språk, samfunn og økonomi Kristiansund videregående skole Vg 1 Meder og kommunikasjon

Vg 2 Røyrleggar

Vg 2 Medier og kommunikasjon

Vg 3 Medier og kommunikasjon Rauma videregående skole Vg 2 Helsearbeiderfag Romsdal videregående skole Vg 2 Klima, energi og miljøteknikk

Vg 2 Blomsterdekoratør Stranda videregående skole Vg 1 Idrettsfag

Vg 1 Restaurant- og matfag

Vg 1 Studiespesialisering

Vg 2 Helsearbeiderfag

Vg 2 Matproduksjon Sunndal videregående skole Vg 2 Tømrer

Vg 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Sykkylven videregående skole Vg 2 Helsearbeiderfag

Vg 3 Automatiseringsfaget Tingvoll videregående skole Vg 1 Studiespesialisering

Vg 2 Tømrer

Vg 3 Realfag

Vg 3 Språk, samfunn og økonomi Ørsta videregående skole Vg2 Treteknikk

Vg2 Helseservicefag Ålesund videregående skole Vg2 Informasjonsteknologi

Flovikholm sier det er viktig at tilbudene hvor det er få søkere blir lagt ned. Blir disse 36 linjene fjerna, er det 119 elever det går ut over.

– Hvis de blir nedlagt, kan vi sette i gang ekstra klasser hvor det er oversøkt. Og det er det mange linjer som er nå i år, særlig på yrkesfag. Der har vi behov for å sette i gang ekstra klasser, hvis elevene skal få oppfylt ønskene sine.

Kompetansesjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Kariann D. Flovikholm, mener søkertallene viser at man må legge om skolene og utdanninga, fordi elevene ønsker seg en mer praktisk vei gjennom videregående. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Holdninga har endret seg

Tomine Kjørsvik, som har søkt seg til studiespesialisering, mener holdninga til yrkesfag har snudd.

– Jeg føler ikke at man ser ned på verken yrkesfag eller studie nå. Det er ganske likt nå, og det har ikke noe stor betydning lenger.

Alida Svenøy Gundersen håper hun kommer seg inn på førsteønsket sitt, altså TIP. Hun er glad unges holdning til yrkesfag har endret seg.

– Jeg synes det er dårlig at det ble sett ned på før. Det er viktige og tøffe jobber. Men det er veldig bra at det har kommet seg opp igjen.

Alida Svenøy Gundersen gleder seg til å begynne på videregående og gå en yrkesfaglig linje. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK