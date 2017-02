Statsministeren på besøk i Brattvåg

Saken oppdateres.

Statsminister Erna Solberg går på talerstolen klokken 10. Konferansen holdes ved Ingebrigt Davik-huset i Brattvåg og kan følges her.

Statsministeren ankom Ingebrigt Davik-huset sammen med ordfører i Haram kommune, Vebjørn Krogsæter (Sp). Foto: Tore Ellingseter / NRK

«Omstilling i regionen» er temaet for Haramskonferansen 2017, som arrangeres av Haram Næring og Innovasjonsforum.

Konferansen vil trekke frem rammevilkårene gitt av regjeringen for omstilling i bedrifter. Status og utfordringer for bedrifter i regionen skal bli belyst av Norsk Industri. Blant annet fremtidsplanene til Rolls-Royce Marine AS skal diskuteres.