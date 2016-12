Stadig nye opplag for Hoem

Det samlede opplaget på de tre bøkene er nå oppe i 181.500 bøker, melder Forlaget Oktober.

Nyeste bok ut, Land ingen har sett, gikk rett inn på Bokhandlerforeningens bestselgerliste da den utkom, og ligger nå på en sjuendeplass.

Forfatteren har også kunnet glede seg over et samstemt anmelderkor, som blant annet har kvittert med at han skriver strålende om utvandrernes liv.

Land ingen har sett er tredje roman ut i den store krøniken om Knut Hansen Nesje og slekten hans.

Bøkene handler både om de eventyrlystne, de som reiste over Atlanteren for å bygge et nytt samfunn, samt de hardt arbeidende menneskene som valgte å bli hjemme, og som jobbet for å skape bedre tider på norsk jord.

Serien ble lansert med boka Slåttekar i himmelen i 2014, og i 2015 kom oppfølgeren, Bror din på prærien.