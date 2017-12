Spinraza-avklaring 8. desember

Beslutningsforum for nye metoder skal vurdere et tilbud fra leverandøren av medisinen Spinraza i et møte 8. desember. Rundt 40 pasienter med muskelsykdommen SMA venter på svar om de får den rådyre medisinen. Blant dei er 5 år gamle Liam Rønnestad frå Ålesund.