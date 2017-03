Etter at Henrik Kristoffersen var uheldig og kom på innerski tidlig i første omgang, var ingen av de andre norske løperne inne blant de aller beste etter første omgang. Leif Kristian Haugen var best av dem på 14.-plass.

Det var vanskelige og røffe forhold, og den som til sjuende og sist behersket det best var Solevåg som endte på 11-plassen til slutt etter en god annenomgang.

– Med denne plasseringen sikret jeg en plass i verdenscupsesongen i slalåm, og det er jeg fornøyd med, sa Sebastian Foss Solevåg til NTB. Hamn fortalte også om røffe og vanskelige forhold, der det vekslet fra hardt og sporete i den første omgangen til mykt og vått i den andre.

– Jeg følte ikke at jeg fikk kjørt en særlig bra første omgang, men det var bedre flyt i finaleomgangen. Han lå på 24.-plass etter første omgang. Til slutt var han 1,91 sekund bakk Michael Matt i mål, men et lyspunkt var det at Solevåg hadde åttende beste tid i annen omgang.

– Det jeg fikk vist her i dag er vel det nivået jeg er på akkurat på, sa han etter en sesong som har vært preget av mange nedturer. Aller verst var det i VM-slalåmen, der han kjørte ut etter bare to porter i første omgang.

Nå ser han fram til å få avslutte sesongen med slalåmfinalen i Aspen. Der håper han å få til noe ekstra som han gjorde i fjor, da det ble tredjeplass i verdenscupfinalen i St. Moritz.

– Nå har jeg alt å vinne, så det gjelder å slippe meg skikkelig løs. Det gjelder å passe på å ha en annen innstilling til det siste rennet, og etter det blir det å starte forberedelsene mot OL-sesongen i 2018.

Jonathan Nordbotten fikk ikke klaff i finaleomgangen og falt fra 15.- til 26.-plass, m, ens Haugen endte helt nede på 27.-plass.

Bjørnar Neteland kjørte ut.

Italieneren Stefano Gross som ledet etter første omgang, tok annenplass bak Matt, mens Felix Neureuther sikret tredjeplassen. Etter dem fulgte Marcel Hirscher som ikke var helt på høyden etter at han lørdag vant både storslalåm- og den totale verdenscupkula. Alt tyder på at han også sikrer seg seieren i slalåmcupen etter neste helgs kjøring i Aspen.