For en vinnerskalle som Henrik Kristoffersen har ikke årets sesong vært lik det han er vant til.

Som regel står han på toppen av pallen med jevne mellomrom, men før søndag hadde han kun to pallplasseringer å se tilbake på.

Men i søndagens første omgang i Chamonix var han igjen raskest.

– Nå viser jeg i hvert fall at jeg kjører fort på ski. Da spiller ikke resten så stor rolle, for jeg vet at jeg kan kjøre raskest, sa Kristoffersen før finaleomgangen.

Forholdene ble mer utfordrende i finaleomgangen. Mange av de store kanonene slet, men det gjorde ikke Henrik Kristoffersen.

Igjen var han raskest av alle, og tok seieren foran Ramon Zenhäusern.

– Det er gåsehud her nå, sier NRKs alpinekspert Kjetil André Aamodt.

– Det er en seiersmaskin inni den kroppen.

En mental utfordring

For det er ingen hemmelighet at det ikke har gått spesielt bra for Kristoffersen tidligere i sesongen. Selv forklarer han grunnen til at mye fungerte i Chamonix, men ikke i tidligere renn.

26-åringen har hengt mer med hodet enn vanlig denne sesongen. Her fra Flachau 16. januar. Foto: Joe Klamar / AFP

– Det er andre forhold her enn det har vært de siste fire rennene. I Flachau og Schladming så var det is, og her så er det saltsnø. Og i saltsnø så har jeg «setup» som funker, forteller han.

– På is så har jeg ikke «setup» som funker per dags dato, det jobbes på spreng med å fikse det.

Saltet bidrar til å binde våte snøen, og det er altså forhold som passer Kristoffersen. Men problemene is forplanter seg også videre.

– Det er mentalt slitsomt når du egentlig føler at du kjører ganske bra på ski, men utstyret funker ikke. Da blir teknikken dårlig også når utstyret ikke funker, sier 26-åringen.

Gikk for sakte

Mens for Sebastian Foss Solevåg, som tok sin første verdenscupseier i Flachau tidligere i januar, så gikk det ikke like bra.

Han endte som nummer ni etter første omgang, og i finaleomgangen gikk det også alt for sakte for nordmannen. I mål var han 1.30 sekunder bak Ramon Zenhäusern som ledet på det tidspunktet.

Likevel ligger Solevåg fremdeles greit an i totalcupen i slalåm: