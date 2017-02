Snøkanon i Hovdebygda barnehage

Frost og tele er ikke det morsomste for de små. Sandkassen er hard og gresset er kaldt. De fleste barn må vente på at snøen skal dale ned, men det må ikke barna i Hovdebygda barnehage.

– Det er veldig kjekt med snøkanon, nå får ungene endelig ake og leke seg i søen, sier barnehageassistent Anne Elisabeth Innselset.

Stas for alle

Etter det som har vært en skuffende vinter for mange, ble det gøy for både store og små da snøkanonen ble fyrt opp i barnehagen.

– Det er like stas for oss voksne, sier barnehageassistent Anne Elisabeth Innselset.

Snøen blir til ved hjelp av strøm og vatten, men selv om den minner veldig om ekte snø er det også litt begrensninger til hva den kan brukes til.

– Det er tørrsnø, så den blir mest brukt til aking, forteller Innselset.

Med den mest snøfattige vinteren på lang tid var det ikke tvil om at barna synes det er kult med egen snøkanon på lekeplassen.

– Det beste med snøkanon er at vi kan ake fort og leke i snøen, sier barna i kor.

FULL FART: Det var stormende jubel og mye glede når barnehagen i Hovdebygda slo til med snøkanon. Foto: Victoria Røren

Ble inspirert

Leder i Ørsta barnehage, Einar Magne Moe, forteller at han fikk ideen om snøkanon for et par år siden.

– Vi så et innslag om en barnehage som hadde gått til innkjøp av en snøkanon og tenkte at dette var en kjempegod ide, forteller han.

Moe la også ut et klipp på Facebook av den nylagte snøen og responsen har vært enorm. Nå er det flere barnehager som vurderer det samme, noe Moe skjønner godt.

– Vi ønsker selvfølgelig snørike vintrer hvor vi kan utfolde oss ute, men det er ikke hverdagen vår lenger, sier han.

Nå håper barnehagen på å kose seg mens de enda kan. Vi er en barnehage som prioriterer utetiden og friluftslivet, forteller Moe.