Varme fra Russland ødelegger drømmen om hvit jul

– Hvis det blir hvit jul i det hele tatt, så blir det ikke mye, sier vakthavende meteorolog Geir Bøyum til NRK.

Hverken nordlendingene, trønderne eller andre sør for Dovre ligger an til å få noe særlig julesnø de neste dagene.

Skal du ha god sjanse for å feire høytiden med hvitt dekke i Norge, er det Finnmark du bør feire i. Finnmark og Innlandet ligger nemlig an til å ha trukket det hviteste loddet i år.

De er områdene med størst sjanse for snø på julaften, ifølge Bøyum.

Geir Bøyum er vakthavende meteorolog ved Vervarslinga i Tromsø. Foto: Bård Gudim / Meteorologisk institutt

– Der kan vi regne med at det blir hvit jul, for dit vil det komme en del snø nå de nærmeste dagene. Det vil nok bli hvitt over hele Finnmark.

Høytrykk fra Russland gir grønn jul

I Troms kan man få et tynt, hvitt dekke. Sammenlagt i nord er det Nordland som kommer dårligst ut. Her ser det mørkt ut for noen hvit jul.

I Sør-Norge er det høyden som gjelder om du skal ha noe håp om julesnø, ifølge meteorologen. Fra 300 meter og oppover.

– De aller fleste steder må man opp i høyden, slik det ser ut nå.

Animasjon som viser lavtrykk og sjanse for hvit jul i Norge. Slik ser prognosene for hvit jul ut. ILLUSTRASJON: @METEOROLOGENE

Årsaken til dette er varmen vi har hatt i det siste.

– Vi har hatt et høytrykk som har ligget over Russland. Dette har dirigert en sørlig luftstrøm over hele Nord-Europa, og dette har ført til at temperaturen har vært ganske høy i Nord-Skandinavia i de senere ukene. Det er mye av det samme vi vil se fremover også, forklarer meteorologen.

Ikke gi opp

Selv om det ikke ser hvitt ut ennå, må man ikke se mørkt på det. For det er fortsatt åtte kalenderluker igjen til jul.

– Det er langt fram og prognosene er foreløpig usikre. Man skal ikke se helt mørkt på det nå, det kan snu for å si det sånn, sier Bøyum.