Skal granske Atlanten stadion-saken

Kommuneledelsen i Kristiansund har oppnevnt en egen gruppe som skal finne ut hva som faktisk har skjedd i Atlanten stadion-saken. Kommunen betalte en ekstraregning på 16 millioner kroner for fjerning av masser som skulle på deponi. Samtidig innrømmer entreprenøren Mekvik Maskin at store deler av massene aldri havnet på lovlig lagring, men heller ble dumpet tilbake i tomta til nye Atlanten stadion. Karl Kjetil Skuseth, kommunalsjef for tekniske tjenester i Kristiansund kommune, sier de nå skal granske saka.