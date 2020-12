Skal bygge skip for REM Offshore

Herøy-selskapet REM Offshore AS har skrive kontrakt med Green Yard Kleven i Ulstein om å bygge eit havvindfartøy. Det skriv Kleven i ei pressemelding. Dette er eit forsyningsskip som allereie ligg til kai ved Kleven verft og som no blir ombygd. Skipet skulle eigentleg ha vore ferdigstilt i haust, men det kanadiske selskapet som skulle kjøpe det kansellerte kontrakten etter at Kleven gjekk konkurs tidlegare i år. Skipet skal leverast i siste kvartal i 2021, og blir skreddarsydd til å jobbe opp mot havvind-parkar.