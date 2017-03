Sa ja til nasjonal fraværsgrense etter kaotisk avstemning

I programkomiteens innstilling var det lagt opp til å avvise ordningen med nasjonal fraværsgrense som ble innført i fjor høst, og som har vært gjenstand for mye kritikk.

Ordningen innebærer at en elev ikke får karakter i et fag dersom eleven har mer enn 10 prosent udokumentert fravær, men rektor kan bruke skjønn dersom fraværet ligger under 15 prosent.

Selv om Venstre ønsker å opprettholde en nasjonal fraværsgrense så innebærer vedtaket at ordningen skal evalueres.

– Dette er veldig bra

Pål Grødahl fra Ulstein som selv er lærer ved Volda videregående skole, argumenterte for å opprettholde en nasjonal fraværsgrense, og vant frem med hårfin margin.

– Jeg er oppriktig glad for jeg hadde ikke forventet å få flertall for dette. Men dette er veldig bra for skolen, for lærerne og for elevene ikke minst, sa Pål Grødahl etter at vedtaket var gjort

Kaotisk

Det ble hektisk for tellekorpset. Foto: Trond Vestre / NRK

Både avstemninga og opptellinga av stemmene under Venstres landsmøte ble en kaotisk affære.

Det rådet en viss usikkerhet om hvorvidt alle delegatene hadde forstått om de hadde stemt for eller imot en nasjonal fraværsgrense, og derfor måtte det en ny avstemningsrunde til.

Også etter den andre avstemningsrunden hang usikkerheten i lufta, men resultatet ble stående.

– Bør avgjøres lokalt

Flere av dem som ønsket å følge innstillingen fra programkomiteen, argumenterte for at det burde være et lokalt ansvar om man vil ha en fraværsgrense eller ikke.

– Jeg synes det blir feil at Stortinget skal avgjøre dette, sa stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn fra Sogn og Fjordane.

Forutsigbarhet

Men Pål Grødahl mener fordelen med en nasjonal fraværsgrense er at det blir likt for alle. Han mener det er til elevenes beste at det er fastsatt en slik grense.

– Jeg tror det er viktig for elevene at det er en forutsigbar grense. Dessuten gir det oss en mulighet til å ta vare på alle elevene, sier Pål Grødahl.