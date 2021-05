Midt imellom stupbratte fjell og tinder snirkler det seg for første gang gondolkabiner fylt med gjester opp fjellsida over Åndalsnes.

Banen er 1676 meter lang og lengst i Norge. Den beveger seg i en fart på 10 meter i sekundet.

På veien får passasjerene nyte spektakulær utsikt på den fem minutter lange turen fra sentrum og opp til den 715 meter høye fjelltoppen Nesaksla. Den nye attraksjonen, som man har snakket om siden 60-tallet, er blitt en realitet.

– Har aldri vært så uthvilt

Ole Kipperberg fra Ålesund ble svært imponert etter å ha prøvd banen.

Ole Kipperberg synest det er fantastisk at fjellet er blitt tilgjengelig for flere. Lørdag skal han ta banen opp for å gå den populære turen Romsdalseggen. Foto: Remi Sagen / NRK

– Det var en fantastisk opplevelse. Utsikten er terningskast seks, det går ikke an å få noe bedre enn det, sier Kipperberg.

Han er glad i slike baner, og har prøvd flere både i Norge, Østerrike og andre steder. Denne matcher de beste, mener han.

– Jeg har aldri vært så uthvilt på toppen som denne gangen. Nå er det mulig for oss som både har noen år og kilo for mye å oppleve dette, sier Kipperberg.

Planlagt siden 1964

Erling Kjølseth fikk æren av å klippe snora. 88-åringen er tidligere turistsjef i Rauma og har i mange år jobba hardt for at denne dagen skulle komme. I dag fikk han være med på selve jomfruturen.

– Dette er fantastisk. Det var en utrolig flott tur, når en tenker på den lange historien bak før man fikk lov til å oppleve dette, sier Kjølseth.

Den tidligere turistsjefen Erling Kjølset fikk både klippe snor og være med på den første turen opp. Rundt 200 personer var tilstede ved stasjonen nede på bakken. Foto: Leiv-Erik Bondevik / NRK

Trollstigen, Trollveggen, Romsdalseggen, Rampestreken og Romsdalshorn er allerede populære destinasjoner i Rauma. Nå håper utbyggerne at gondolen vil føye seg inn i rekken av populære reisemål kommunen kan skilte med.

– Responsen er veldig bra. Det er mange som har møtt opp og er nysgjerrige. Folk er begeistra og synet det er både spennende og spektakulært, sier Pål Amundsen, direktør i Romsdalsgondolen AS.

Pål Amundsen er direktør i Romsdalsgondolen AS. Foto: Remi Sagen / NRK

Både han og Kjølseth er sikker på at taubanen vil ha stor betydning for Rauma-regionen.

– Dette vil bli et adskillelig løft og en vitaminsprøyte for reiselivet som vil ha ringevirkninger utover kommunegrensene, mener Kjølseth.

Klokken 17 fredag ble banen åpnet for allmenheten. Den skal kunne ta 35 personer, men på grunn av koronarestriksjonene har de redusert dette til 23. I tillegg må alle bruke munnbind.

Mange tok turen for å prøve Romdalsgondolen i finværet. Foto: Remi Sagen / NRK

Omstridt prosjekt

Gondolen vil gjøre byfjellet i Åndalsnes tilgjengelig for langt flere. Men ikke alle setter pris på at fjellet deres skal bli endret. Investorer, politikere, friluftslivsentusiaster og beboere har kranglet om hvorvidt banen vil ødelegge den populære turen over fjellpartiet Romsdalseggen.

Dronebilder fra gondolbygging på Nesaksla i Rauma, ved Åndalsnes. Du trenger javascript for å se video. Dronebilder fra gondolbygging på Nesaksla i Rauma, ved Åndalsnes.

Planene om et spa og overnattingstilbud ble siden skrotet, men restauranten på toppen skal etter planen åpne i starten av juli.

Motstanderne har i tillegg hevdet at banen legger til rette for cruiseturister i stedet for opplevelsesturister som blir i området i dagevis og legger igjen mer penger.

Utbyggerne på sin side har hele tiden holdt fast på at dette vil føre med seg mange positive ringvirkninger for lokalsamfunnet og reiselivet.

Kostnadsrammen for prosjektet har vært på 283 millioner kroner.