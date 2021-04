Raumabanen opna etter brann

Raumabanen og Europavegen er no opna etter å ha vore stengde i fleire timar.

Naudetatane fekk melding like før klokka 02.00 om brann i ein bubil som sto like inntil huset. Bubilen var overtent og brannen spreidde seg over til huset.

Det var ein bilist på E136 som stoppa for å ringe naudetatane då han såg brannen. Medan han var i telefon med 110-sentralen spreidde brannen seg over til huset

Det var ein bebuar i huset når brannen starta. Vedkomande kom seg ut og er sendt til legevakt for sjekk.

FULL FYR: Det var ikkje mogleg å berge huset. Foto: BRANNVESENET I RAUMA

Eigedomen ligg ved Trøan, like aust for Kors kirke i Romsdalen.

– Huset ligg tett inntil europavegen, så den vart stengd. I tillegg måtte brannvesenet pumpe vatn frå elva. Det førte til at vi måtte stengje Raumabanen for å trekkje slangar over jernbana, seier operasjonsleiar Møre og Romsdal politidistrikt, Tor André Gram Franck.

Omfanget av brannen gjorde at Brannvesenet i Rauma måtte kalle inn mannskap med tankbilar frå nabokommunane Lesja og Molde.

LIKE VED EUROPAVEG: Huset som brann ligg like ved E136 i Romsdalen. Foto: BRANNVESENET I RAUMA