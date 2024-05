Rettssak om hotellutsikt

I dag startar ei rettssak om cruiseskip som sperrar for utsikta frå hotell i Ålesund sentrum. Eigarane av Hotell Waterfront meiner gjestane deira forventar utsikt, og at cruiseskipa øydelegg for dette.

Hamnevesenet meiner dei brukar området i tråd med avtalar som er gjort. Det er sett av to dagar til saka i tingretten.