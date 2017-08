Retten: – Smidighet kunne dempet sykehusstriden

Det går frem av domspapirene fra Frostating lagmannsrett i behandlingen av ankesaken mellom Kristiansund kommune og Helse Midt-Norge.

Retten skriver at Helse Midt-Norge med en mer smidig framgangsmåte kunne ha bidratt til at Eidsvik ikke hadde trukket seg, og kanskje også at sykehusstriden ikke hadde skapt slik splittelse i Møre og Romsdal.

På bakgrunn av helseminister Bent Høies klare vitneuttalelse er det likevel ikke sannsynlig at resultatet med tanke på tomtevalg ville blitt et annet, står det i dommen.

Astrid Eidsvik ønsker ikke å kommentere saken. Det gjør heller ikke tidligere styreleder i Helse Midt-Norge, Marte Styve Holte, eller styreleder i Helse Midt-Norge Ola Strand.