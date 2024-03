Ragnhild sjekket med Skatteetaten, men fikk likevel baksmell: – Jeg fikk panikk

Divisjonsdirektør i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal, sier at det er viktig å være klar over at skattemeldingen en nå mottar kun er forhåndsutfylt og viser foreløpig restskatt eller skatt til gode.

– Skatteetaten vet mye, men ikke alt og det er du som kjenner din privatøkonomi best. Alle må sjekke at opplysningene i skattemeldingen stemmer, noen må gjøre endringer og legge til informasjon. Når du har gjort skattemeldingen ferdig og levert den, lager vi et skatteoppgjør til deg.

I desember hvert år får man et skattekort som er et estimat på hva Skatteetaten har regnet ut at du skal betale i skatt kommende inntektsår.

– Vi setter skattetrekket etter hva vi forventer at du skal ha av formue, inntekter og fradrag. Dette regnes ut fra tidligere skatteoppgjør, anslag på lønnsvekst og renteutvikling.

Hun minner om at det er viktig å huske at endringer i livet påvirker skatten.

– Endret inntekt, familiesituasjon, bosted og jobb er bare noen eksempler som kan påvirke hva du skal betale i skatt. Oppstår det endringer i privatøkonomien din i løpet av et år, er det viktig å sjekke skattekortet igjen og gjøre eventuelle endringer, sier Gjengedal.

Og tallene fra skatteoppgjøret i fjor viser at mange har noe å tjene på å sjekke skattemeldingen.

– Ved utsendelse i mars 2023 hadde 2,9 millioner skatt til gode i den foreløpige skattemeldingen. Ved det endelige skatteoppgjøret var det tallet økt til 3,2 millioner som fikk penger igjen på skatten for inntektsåret 2022. I det samme oppgjøret lå 900.000 an til å få restskatt da skattemeldingen ble sendt ut. Etter at skattemeldingene var blitt sjekket og levert var antallet med restskatt redusert til 740.000, viser statistikken, opplyser Gjengedal.