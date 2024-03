125.000 kan være berørt av skatteblemme: – Et eneste stort kaos

Flere tusen aksjonærer er rammet av en feil der formuesverdien deres er oppgitt i null kroner.

Det innrømmer Skatteetaten overfor NRK torsdag.

Det skal være snakk om 125.000 privataksjonærer og 60.000 av rundt 384.000 norske aksjeselskap.

– Kort tid etter at vi begynte å sende ut skattemeldingene oppdaget vi at rundt 125.000 aksjonærer ikke hadde fått opplysninger om alle sine aksjer i skattemeldingen, skriver Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten, i en e-post til NRK.

– Ettersom dette ble fanget opp tidlig, har vi grunn til å tro at det er langt færre enn 125.000 som faktisk har mottatt skattemelding med feil formuesverdier, legger hun til.

– Helt på trynet

Kari Uri er en av regnskapsførerne som har fått merke feilen.

– Det er helt på trynet, sier hun.

Regnskapsføreren forteller at hun har fått telefoner fra 17 kunder som ikke forstår noe av sin egen skattemelding. Uri driver sitt eget regnskapsfirma, Uri Regnskap AS, hvor hun totalt har rundt 80 kunder.

Regnskapsfører Kari Uri har torsdag blitt nedringt av kunder som ikke blir kloke på sitt eget aksjonæroppgjør. Foto: Privat

– Vi har fått veldig mye kjør, sier hun.

Selv fikk hun også feil i sin egen aksjonæroppgave.

– De har virkelig driti seg ut. Det er et eneste stort kaos, sier hun.

Uri forteller at hun nå må sende ut melding til alle kundene sine for å orientere om feilen.

– Jeg frykter også at den rettinga som ble gjort i dag, heller ikke er riktig, sier hun.

– Uheldig

– Det er uheldig, for å si det pent, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Han peker på at omfanget er veldig stort og at feilen derfor skaper forvirring for veldig mange.

Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge sier feilen allerede har skapt stor forvirring. Foto: CF-Wesenberg

– For den enkelte kan ulempen være at man får beregnet feil skatt, enten for mye eller for lite. Noen kan tenke at «hurra, jeg får tilbake på skatten», men så viser det seg at det hele var en feil. Det kan jo i verste fall utløse straffeskatt, sier han.

Aale-Hansen er likevel glad for at Skatteetaten nå rydder opp i god tid før skattemeldingfristen.

– Det er ikke krise riktig ennå, men dette skaper trøbbel for mange regnskapsforetak. De har gjerne andre tidsfrister de skal rekke.

– Når det humper i systemet her, så kan det skape stor frustrasjon, sier han.

Retter opp og beklager

Fristen for å endre og levere skattemeldingen er 30. april.

Skatteetaten retter nå opp skattemeldingen for alle som ikke har levert.

Divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten. Foto: Skatteetaten

Alle berørte vil få beskjed direkte i skattemeldingen om at det er kommet nye opplysninger.

De som allerede har levert skattemeldingen, får en ny aksjonæroppgave med riktige opplysninger og et varsel om at skattemeldingen må oppdateres.

– Skatteetaten beklager bryderiet dette eventuelt har medført, skriver Gjengdal.

Viktig å sjekke selv

Advokatfullmektig og fagsjef i Skattebetalerforeningen, Rolf Lothe, mener også feilen er lei.

– Det er veldig bra de retter opp, men dette burde ikke skjedd, sier Lothe, som selv har jobbet i Skatteetaten tidligere.

Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen mener feilen ikke burde skjedd. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Skattebetalerforeningen

– Dette har jo allerede skapt forvirring og merarbeid for veldig mange.

Han minner om at det er viktig at alle kontrollerer at skattemeldingen sin stemmer, nettopp fordi det ikke er helt uvanlig at feil oppstår. Spesielt hvis man allerede har levert skattemeldingen sin.

– Hvis du har fått beskjed om denne feilen og allerede har levert skattemeldingen må du inn og rette opp og levere på nytt, sier Lothe.

Mer trøbbel

Skatteetaten hadde også tidligere torsdag og onsdag problemer med innlogging gjennom ID-porten.

– Noen kan oppleve problemer med å logge seg inn. Hvis det gjelder deg, prøv igjen senere, skrev Skatteetaten på sine nettsider torsdag formiddag, ifølge Nettavisen. Meldingen er nå borte.

Også i forrige uke ble det meldt om innloggingstrøbbel.

Da sendte også Skatteetaten ut en e-post til 4000 selskaper som inneholdt en feil. Feilen ble oppdaget raskt og de aktuelle selskapene fikk beskjed.