Plastavtale

Fiskeri- og sjømatminister Harald Nesvik vil lage ein plastavtale med fiskebåtreiarane og Fiskarlaget for å få samla inn plast langs kysten. Det skriv Sunnmørsposten. Nesvik opna Bluefish-messa i Ålesund klokka 12, og i opningstalen sa han at regjeringa ville sette av fem millionar i statsbudsjettet for neste år til dette.