Pastor svarer Jon Georg Dale

Pastor Hans Reite sier til NRK onsdag at det ikke er Guds velbehag at det arrangeres pride-parade i Volda. I et leserinnlegg i Møre tidligere denne uka skriver han at en slik parade vil kalle ned forbanning over bygdene slik det skjedde i Sodoma og Gomorra. Etter å ha lest innlegget kastet landbruksminister Dale seg inn i debatten og kalte utspillet for fordomsfullt og urettferdig. Til det svarer Reite at Dale heller burde holde seg til sitt departement og være landbruksminister. Reite sier videre at han har fått støtte for innlegget, men at han også visste at det ville komme motstand. – Det er mitt ansvar som Guds tjener å si hva Bibelen mener, og ikke hva folk vil høre, sier Reite.