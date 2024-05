Påstand om 11 års fengsel

Aktor Inger Myklebust ba om fengsel i 11 år for en mann i 40-åra som er tiltalt for voldtekt av stedøtrene sine. Det skriver Sunnmørsposten.

Ifølge tiltalten skal mannen ha gjennomført gjentatte overgrep mot de to jentene som han var stefar til over flere år, og den siste uken har rettsaken mot han gått i Møre og Romsdal tingrett. Noen av overgrepene skal også ha blitt filmet og lagret.

Aktor mener det er bevist at mannen har gjort det han er tiltalt for. Forsvarer til mannen, Axel Lange, krever derimot at mannen frifinnes.