Rektoren går mot kommunen – her heiser han regnbueflagget

Tirsdag ble det kjent at kommunedirektøren i Ålesund har bestemt at det ikke skal flagges ved skolene i Ålesund under pride i år.

Men det nekter konstituert rektor ved Blindheim ungdomsskole, Hallgeir Buset, å godta.

– Dette er et vedtak jeg som rektor ikke kan finne meg i, sier han.

Og i dag klokken 08.15 ble flagget på skolen heist opp av rektoren selv.

– Kommunedirektøren forbød oss å flagge under pridedagene, så da måtte vi benytte sjansen å flagge før pridedagene. Det anser jeg fullstendig lovlig, sier Buset.

– At vi heiser regnbueflagget kan umulig såre noen. Vi gjør dette for å vise at vi er en inkluderende skole, sier konstituert rektor ved Blindheim ungdomsskole, Hallgeir Buset. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Tar et standpunkt

Han understreker at flagget vil bli heist hver morgen denne uka og neste uke.

– Regnbueflagget er et symbol på solidaritet, fellesskap og mangfold, og det er et universelt symbol på frihet og likeverd. Flagget betyr så mye for så mange, sier han og legger til:

– Hvis jeg skal ha mot til å se mine skeive ansatte og elever i øynene, må jeg ta et standpunkt. Det gjør jeg ved å heise flagget.

Flere skoler har fått brent opp regnbueflagget sitt tidligere. Rektoren tror det kan spille inn i kommunedirektøren sin avgjørelse.

– Men da må vi bare sørge for at vi har et helt lager med flagg, som vi kan heise opp hver dag når vi kommer på skolen.

Kommunedirektøren sa tirsdag at det er av hensyn til rektorene at de tok avgjørelsen. Det mener Buset blir feil.

– Det blir lettvint å si at de vil ta hensyn til rektorene. Er det noe vi skal stå i, er det nettopp å stå opp for de svake, sier han.

Regnbueflagget til Blindheim ungdomsskole er heist opp. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Tror du det får noen konsekvenser for dere?

– Det tviler jeg veldig sterkt på. Til syvende og sist vil Ålesund kommune innse at det jeg har gjort nå er en riktig vurdering.

Støtter rektoren

Elevrådsleder ved skolen, Norah Langø, hyller rektoren for avgjørelsen.

– Jeg synes det er supert det Hallgeir gjør. Det er bra han tør å vise støtte til elevene.

Elevrådsleder ved Blindheim ungdomsskole, Norah Langø, sier det er bra av rektoren å henge opp flagget. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Hun legger til at hun synes avgjørelsen til kommunedirektøren var unødvendig.

– Jeg synes vi burde holde det til sånn det var; at hver enkelt skole får bestemme selv. Jeg synes det er bra at Hallgeir bryter det.

Elevrådslederen håper at de som er uenig i regnbueflagginga til skolen holder det for seg selv, og heller viser støtte.

Saken skal avgjøres politisk

Ordfører i Ålesund, Håkon Lykkebø Strand (Frp), sa først at han støttet kommunedirektøren sin avgjørelse om at skolene ikke skulle flagge under pride.

Tirsdag kveld sendte han en e-post til NRK og skrev at han på bakgrunn av «sakens store engasjement» har bedt kommunedirektøren om at saken skal behandles politisk.

Det blir dermed opp til politikerne å avgjøre saken. Den skal opp i formannskapet 4. juni, og i kommunestyret 6. juni.

Saken har skapt stor oppmerksomhet i sosiale medier. Onsdag morgen la Petter Stordalen og Strawberry ut dette innlegget på Instagram:

Foto: Skjermbilde

Og influenser Frida Marie Grande la ut ett i går som skapte stort engasjement og ble delt mye:

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK