Høgsterett skal i dag behandle ei sak om avliving av mus.

Saka starta då ei kvinne i Surnadal tok livet av mange mus med ei heimelaga musefelle.

Politiet gav henne ei bot på 6000 kroner, men ho nekta å betale.

Ho hevdar at ho berre prøvde å verne huset sitt frå skadedyr.

No skal Høgsterett avgjere om kravet til ein human avlivingsmetode skal gjelde også for skadedyr som mus.

Dersom Høgsterett dømmer kvinna, kan det få store konsekvensar for mange andre som har avliva mus på same måte.

Det er ei spesiell sak landets høgste rettsinstans har på bordet i dag: avliving av mus.

Og det er så stor interesse for saka at Høgsterett har bestemt seg for å sende direkte rett frå rettssalen, noko som berre har blitt gjort i ei handfull saker før.

Saka kan du følgje her frå klokka 9. Det er sett av 4 1/2 time til behandlinga i Høgsterett.

Advokat John Christian Elden sa i sitt innleiingsforedrag torsdag at det er viktig for Linda Strand å ta i bruk musefella.

– Det er eit være eller ikkje være for Linda Strand sitt høve til å kunne bu heime, sa han torsdag morgon.

Elden seier det burde vere mogleg å bu i det 400 år gamle tømmerhuset sitt.

Han seier det ikkje ville vere meir humant å bruke andre, meir tradisjonelle musefeller eller katt.

Lokka dei med Bamsemums

Trebarnsmora Linda Strand i Surnadal var så lei av musene som pila rundt i familien sitt gamle trehus at ho bestemte seg for å ta saka i eigne hender.

Problema skal ha vore så store at det ikkje hjelpte verken med ordinære musefeller, høgfrekvente lydar, gift – eller ein ekstra katt.

Løysinga blei å lokke musene med Bamsemums ut til ein tom, roterande brusboks.

Der fall dei ned i ei gamal sinkbøtte med frostvæske og vatn og drukna.

Den omstridde musefella med Bamsemums som åte. Foto: Privat

Med den heimelaga musefella fekk ho tatt kverken på drøssevis med mus i løpet av kort tid.

I dag møter ho i Høgsterett for musedrapa.

– Eg gler meg og synest det er spennande, og har veldig trua på at denne gongen går det vegen, seier Strand.

Katten Rigfar har ikkje klart å hamle opp med alle musene i huset. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Zoolog er skeptisk

Petter Bøckmann, som er zoolog ved Naturhistorisk museum, gjesta NRK Nyhetsmorgon torsdag. Han er skeptisk til avlivingsmetoden til Linda Strand.

– Det er ikkje noko morsommare for ei mus å drukne i ei bøtte enn det ville vore for folk, seier han.

Han meiner det luraste å gjere for folk som er plaga med mus, er å sikre seg at dei ikkje har tilgang på mat. Rottegift, musefeller eller ekstra kattar, er også problematisk, seier Bøckmann.

Zoolog Petter Bøckman er skeptisk til drukningsfella som no blir diskutert i Høgsterett. Foto: Roy Pettersen / NRK

Du kan sjå og høyre heile intervjuet i NRK Nyhetsmorgon her:

Hevdar ho har brote lova

Politiet gav henne først 6000 kroner i bot då dei gjennom eit Facebook-innlegg blei klar over den heimelaga musefella. Tingretten konkluderte med det same.

Men Linda Strand nekta å betale, og viste til at ho forsøkte å verne hus og heim.

Det står ho fast på – og no skal Høgsterett avgjere om kravet til ein dyrevelferdsmessig forsvarleg avlivingsmetode skal gjelde også for skadedyr som mus.

Her er lovteksten det er strid om Ekspander/minimer faktaboks Linda Strand er tiltalt for å ha brote Dyrevelferdslova §37, jamfør §12, for å ha avliva dyr på ein ikkje dyrevelferdsmessig forsvarleg måte: «Avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Den som benytter bedøvings- eller avlivingsutstyr, skal påse at dette er egnet og vedlikeholdt. Dyr som eies eller på annen måte holdes i menneskelig varetekt, skal bedøves før avliving. Bedøvingsmetoden skal gi bevissthetstap, og dyret skal være bevisstløst fra før avlivingen påbegynnes og til døden inntrer. Krav om bedøving før avliving gjelder ikke hvis dyret avlives med en metode som gir umiddelbart bevissthetstap. Etter at avliving er utført, skal det påses at dyret er dødt. Avliving i nødstilfelle skal i størst mulig grad skje i samsvar med første og andre ledd. Avliving av dyr skal ikke skje som et selvstendig underholdnings- eller konkurranseelement. Kongen kan gi nærmere forskrifter om krav til miljø, utstyr og håndtering i forbindelse med avliving av dyr. Kongen kan gjøre unntak fra bestemmelsene i andre ledd for andre dyr enn landdyr og sjøpattedyr».

Statsadvokat Magne Nyborg representerer påtalemakta i musesaka i Høgsterett. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

– No har vi ei lov der det går fram at alle pattedyr har krav på å bli behandla på ein god måte, der ein gjer det ein kan for å unngå lidingar, seier statsadvokat Magne Nyborg.

Det same seier dyrerettsorganisasjonen Noah. Dei hevdar bruken av den heimelaga musefella er dyreplageri.

Leiar i dyrerettsorganisasjonen Noah, Siri Martinsen. Foto: Ingeborg Undheim / NRK

– Mattilsynet har gitt klar beskjed om at regelverket skal tolkast slik at denne typen feller er ulovleg, det har dei sagt veldig tydeleg, seier leiar Siri Martinsen.

Det gamle tømmerhuset i Surnadal har vore bustaden til mange mus dei siste åra. No bur der også ein familie på fire. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Meiner dommen er viktig for mange

Advokat Thor Kleppen Sættem meiner det får store konsekvensar dersom Høgsterett i dag kjem til at Linda Strand skal dømmast. Han har tidlegare uttalt til NRK at hundrevis, om ikkje tusenvis av menneske rundt om i landet, har avliva mus på same måte.

Linda Strand har fått mange reaksjonar på saka. Fleire er sinte for det ho har gjort. Foto: Eirik Haukenes / NRK

No blir det opp til Høgsterett å avgjere om avlivingsmetoden i Surnadal er ulovleg. Linda Strand angrar ikkje og følgjer forhandlingane frå tilhøyrarbenken.

– Det er kanskje ei viktig sak, eg ser at det er svært viktig for nokre, så eg får ta ein for laget, seier Linda Strand.

Linda Strand har studert ulike måtar å ta livet av musene på, men fann til slutt sin eigen metode. Foto: Eirik Haukenes / NRK