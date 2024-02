Tiltalt for valdtekt av stedøtrene sine

Ein mann i 40-åra frå Møre og Romsdal er tiltalt for valdtekt av barn under 14 år, og for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Ifølge tiltalen skal mannen ha gjennomført gjentatte overgrep mot to jenter som han var stefar til. Ifølge tiltalen skal dette ha skjedd over fleire år.

I tiltalen står det at valdtektene er grove fordi det særleg blir lagt vekt på dei fornærma sin alder på handlingstidspunktet, at det har skjedd gjentatte overgrep eller at det har skjedd på ein særleg krenkande måte.

Nokre av overgrepa skal også ha blitt filma og lagra. Mannen er også tiltalt for å ha oppbevart desse filmane.

Mannen blei arrestert i september i fjor og saka har vore under etterforsking sidan den gong. Mannen blei etter kvart slept fri frå fengsel, då politiet meinte at det ikkje lenger var fare for at han kunne øydelegge bevis.