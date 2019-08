Pakken med kyllingfilet krydde av larver: – Jeg ble helt grønn i trynet

– Det frister ikke akkurat med kylling, sier Ole-Christian Vik. Foto: Privat

Ole-Christian Vik fra Skodje på Sunnmøre handlet kyllingfilet på Coop Extra på Skodje.

Fem dager senere ble pakken åpnet og middagen skulle lages, men han og familien fikk seg et sjokk.

– Det krydde med larver i den, så vi måtte bare kaste kyllingen. Det var et skikkelig sjokk og jeg ble helt grønn i trynet, så det frister ikke akkurat med kylling nå.

– Jeg har aldri sett noe slikt før og tenker at hvis dette hadde blitt servert til ungene, så hadde det vært ille, sier Vik.

Han forteller at kyllingen gikk rett i matavfallet og pakkene i søppelet, men så tenkte han at dette måtte tas bilder av.

– Det var opprinnelig enda flere larver i pakken. Jeg tok kontakt med Coop for det kan jo være flere pakker det gjelder.

Coop kjenner ikke til andre tilfeller

Kommunikasjonsrådgiver i Coop Silje Verlo Alisøy, sier de ikke kjenner til flere tilfeller med larver i kyllingpakken. Foto: Coop Norge

Kommunikasjonsrådgiver i Coop Silje Verlo Alisøy, sier hun har forståelse for at kunden syns dette var en ekkel opplevelse.

– Det er fullt forståelig. Larvene er ikke farlige, men ekkelt er det selvfølgelig, sier Alisøy og legger til at dette er det eneste tilfellet de vet om.

– Vi har ikke fått tilbakemeldinger fra noen andre kunder eller kjenner til andre tilfeller.

Det er Den Stolte Hane som er produsent og Coop Extra skal nå ta saken videre med produsenten og ta kontakt med Ole-Christian Vik.

– Det har vært ekstremt varmt de siste dagene, så vi må høre med kunden om hvordan pakken har vært oppbevart og få mer informasjon om blant annet LOT-nummeret på pakken. Deretter vil vi ta saka videre med produsenten som vil undersøke hva som kan være årsaken, sier Silje Verlo Alisøy.

– For det først er det sterkt beklagelig og kjempetrist, men vi håper det bare er denne ene saken, sier Morten Jelsa, fabrikksjef ved Den Stolte Hane.

– Strenge krav til kvalitet

Kyllingfilet fra Coop Extra på Skodje. Foto: Ole Christian Vik

Han sier de skal gå gjennom det som har skjedd sammen med Coop, men mener det er usannsynlig at larvene kommer fra de.

– Vi har meget strenge krav til kvalitet på alle våre anlegg. Produkt skal gjennom flere barrierer for å bestå kvalitetskontrollen vi har på fabrikk. Vi har til dags dato aldri hatt liknende utbrudd av noen form for insekter i noen av våre anlegg.

Han legger også til at veterinæren har sjekket filmen og dette er ikke noe som kan følge kyllingen fra slakteriet.

– Det mest sannsynlige er at det har skjedd et brudd etter at pakken har forlatt anlegget. Enten mellom lasting, i transport, brudd i plastikken eller på vei inn og ut av butikk. Det er mange ledd før en forbrukerpakning er hjemme hos kunden, så det er vanskelig å si når eller hvor dette bruddet kan ha skjedd, sier Jelsa.