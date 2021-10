Liv Arnhild Romsaas, leder i Norsk kvinnelig teologforening

– Jeg oppfatter dette som en ryddig avgjørelse. Det er en avgjørelse som tar på alvor bispemøtet sin uttalelse fra i fjor om at Den norske kirke forstår læregrunnlaget dithen at kallet til prestetjeneste gjelder både kvinner og menn og at man som prest har et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø hvor man ikke kan avstå fra å samarbeide med andre prestekollegaer.

– Jeg holder fast på at Bruun står fritt til å mene det han ønsker, men mener også at når konsekvensene av hans overbevisning går på tvers av læregrunnlaget for Den norske kirke slik biskopene uttrykker det, er det ryddig at han fratrer sin stilling som prest.

Therese Egebakken, styremedlem i Frimodig kirke

– Det er jo ikke så rart at prester slutter når fagforeninger og kolleger tar til orde for at disse bør sparkes rettslig, uten at noen tar til motmæle. Jeg har stor forståelse for at Bruun leverer oppsigelse når rommet i kirken for prester som han fjernes. Samtidig er det utrolig trist, fordi jeg mener vi som folkekirke har plass også til disse og burde gitt dem rom.

– Dette tydeliggjør bare at kirken er i ferd med å gjøre døren lav og porten trang. Vi snakker om en ordinert prest som under utdanning fikk lovnad om at det er rom også for å mene/uttrykke i praksis at prestetjenesten ikke er for kvinner. Men så har kirken snudd brått, og jeg regner med at de ikke blir sponset med ny utdanning heller. I verste fall står nå flere med en ubrukelig utdanning samtidig som kirken har prestemangel fra før av. Helt utrolig.