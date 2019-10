Nytt håp for idrettsungdom med Schlatters

Schlatters sykdom er den vanligste knelidelsen blant barn i alderen 9 til 16 år.

Måseide viser frem skinnen og sier den har gitt gode resultat. Foto: Arne Flatin / NRK

– Schlatters varer fra ett til to år. Kanskje enda lenger. Og i den tiden er det mange som ikke klarer å være med i idretten og da faller de ut og blir fortvilet, sier den pensjonerte idrettslegen Torbjørn Måseide.

Han har behandlet idrettsskader i 40 år. Sammen med lege Karsten Melø har han funnet ut at en skinne kan få pasientene til å bli kvitt smerten i kneet på under to måneder.

– 18 av 20 personer ble helbredet

I en kronikk i tidsskriftet for den norske legeforening skriver Måseide at han har møtt flere med Schlatters sykdom og fått spørsmål om hvorfor ingen lenger behandler sykdommen slik at pasientene kan bli kvitt plagene relativt fort.

Sondre Andre Holstad kjente effekten av skinnen etter en måned. Foto: Arne Flatin / NRK

Han tok opp spørsmålet med Melø, og de siste tre årene har de behandlet pasientene med en kneortose som låser bevegelsen i kneet i 6-8 uker.

– Det er en skinne som pasientene bruker på dagtid. På kvelden når de er i ro og om natten tar de den av, sier Måseide.

– Vi valgte å undersøke 20 pasienter som fikk denne behandlingen med skinne. Av disse ble 18 helbredet, to hadde fortsatt en del plager, men hadde så pass lite plager at de syntes de kunne være aktive i idretten.

Torbjørn Måseide har behandlet idrettsskader i 40 år. Foto: Arne Flatin / NRK

Var skeptisk til behandlingsmåten

Skinnen som skal brukes i behandling låser bevegelsen i kneet i 6-8 uker og skal brukes på dagtid. Foto: Arne Flatin / NRK

16-åringen Sondre Andre Holstad fra Hareid hadde store plager med sykdommen. Da han hørte om prosjektet til legene i nabokommunen Ulstein, tok han kontakt.

– Jeg var usikker i starten fordi jeg ønsket ikke å ha en skinne på i flere uker og man mister mye muskler, men etter fire uker kjente jeg at det begynte å virke.

Nå er han i full aktivitet igjen på fotballbanen etter lang tid med smerter i begge knærne.

– Jeg føler meg mye bedre og har ikke lenger noen smerter. Det har blitt mye lettere å dra på trening og vite at jeg ikke får smerter når jeg kommer tilbake, sier Holstad.

16-åringen Sondre på fotballbanen igjen etter å ha vært plaget med Schlatters i lang tid. Foto: Arne Flatin / NRK

– Forebygging er det viktigste

– Det å være skadefri er avgjørende for å nå potensialet i idrett, sier Øyvind Eide i NTG. Foto: Norges Toppidrettsgymnas

Øyvind Eide som jobber som sportsdirektør for ungdom i Norges toppidrettsgymnas (NTG) er åpen for en metode som gjør at utøverne kommer raskt tilbake i trening, men mener det aller viktigste er å forebygge Schlatters.

– En effektiv behandlingsmetode må ikke få trenere og foreldre til å tro at da kan man bare kjøre på med trening. I USA står barn mellom 5 og 14 år for 40% av alle idrettsskader. Det er et altfor høyt tall. Vi må vite når utøveren vokser mest og er mest sårbar, og fokusere på det å være skadefri, sier Eide.

Torbjørn Måseide i Ulstein mener alle allmennlegene i landet bør ta i bruk behandlingsmetoden.

– Vi mener den kan brukes hos alle som har plager fordi vi tror at dette egentlig er et tretthetsbrudd og det vet vi hvordan vi skal behandle andre steder.