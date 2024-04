Saken oppsumert Ekspander/minimer faktaboks - Unge fotballspillere, som 17-åringene Sondre Vading og Adrian Tidemann, bruker små leggbeskyttere som dekker en liten del av leggen.

- Flere mener at de små leggbeskytterne gir ikke god nok beskyttelse og kan øke risikoen for skader.

- Norges Fotballforbund (NFF) har regler for utstyr fotballspillere må ha i kamp, men de vil ikke endre reglene for leggbeskyttere.

- Mads Henrik Skauge, som har forsket på fotball-, idretts- og kultursosiologi, mener at bruk av leggbeskyttere nå er mest symbolsk og at det er en ukultur som har spredt seg.

- Jorid Degerstrøm, lege med lang fartstid i fotball, mener at de små leggbeskytterne gir en falsk trygghet og at det er viktig å bruke leggbeskyttere som faktisk beskytter.

17-åringene Sondre Vading og Adrian Tidemann spiller fotball for IK Junkeren, ett bydelslag i Bodø. De er en del av noe de selv mener har blitt en trend blant de unge.

De bruker nemlig små leggbeskyttere som dekker en liten del av leggen.

Men hvorfor har dette blitt en trend?

– Du har de store stjernene som gjør det mer og mer, så man blir jo naturligvis påvirket av det, sier Adrian.

Jack Grealish sine legger er ikke spesielt beskyttet under kampen mot Real Madrid i Mesterligaen. Hans motspiller, Dani Carvajal (t.h.) har hakket større leggbeskyttere. Tidligere Glimt-spiller Joel Mvuka er kjent som en eksplosiv, driblesterk kantspiller. Han er derimot ikke en mann med store leggbeskyttere. Arsenals Emile Smith-Rowe (t.h.) spiller mot Lewis Miley i Newcastle. Ser du leggbeskytteren?

Større risiko for skader

Adrian og Sondre er enige om at de små leggbeskytterne ikke har god nok beskyttelse, og at de faktisk kan skape problemer.

– Det kan jo få en konsekvens av større risiko for skader, sier Sondre.

Adrian har bestilt de små leggbeskytterne sine på nettet for rundt 100 kroner mens kompisen Sondre fikk sine for en 20-kroning.

– Føler dere at dere spiller bedre med korte leggbeskyttere?

– Ikke nødvendigvis at man faktisk spiller bedre, men man kan føle seg bedre, sier Adrian.

Nei, det er ikke et kort men en leggbeskytter. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

Men hvorfor bruker de det?

Guttene nevner blant annet at de føler seg mer fri siden de slipper å ha store leggbeskyttere rundt ankelen.

Men hovedgrunnen? De synes rett og slett det ser kulere ut.

Papp som leggbeskytter

Trener Imurana Abdul Karim håper at det kommer en regel på leggbeskytterne.

Imurana Abdul Karim er trener i IK Junkeren. Han sier at det har vært kreative løsninger for leggbeskytter i klubben tidligere. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

– Leggbeinet er veldig bredt og langt og de små leggbeskytterne beskytter ikke så godt.

Og i løpet av sin trenerkarriere har Imurana oppdaget flere som går langt for å slippe å bruke leggbeskytterne.

– Det var en gang jeg oppdaget at en av mine spillere brukte papp som leggbeskytter.

Da måtte Imurana lære spilleren om hvorfor det er viktig å bruke leggbeskytter, sier han.

– Jeg sa til spilleren at den er der for å beskytte deg, ikke meg.

Imurana sier også at de fleste som klager på leggbeskytterne klager på at de ikke er komfortabel nok. Nå håper han at de som lager det kan lage noe som er mer komfortable slik at flere vil bruke større leggbeskyttere.

– For jeg mener at leggbeskytterne burde beskytte hele leggen.

Billige leggbeskyttere fra «jallamarked»

Mads Henrik Skauge har forsket på fotball-, idretts- og kultursosiologi og har selv merket en trend.

– Leggbeskyttere hindrer jo ikke fotballspillere på noen som helst måte. Så det er rett og slett bare en ukultur som har spredt seg, mener han.

Mads Henrik Skauge, førsteamanuensis Nord Universitet. Foto: Petter Strøm / NRK

Leggbeskytteren er der for å beskytte skinnleggen og det er ett av de mest utsatte stedene på en fotballspillers kropp, forteller Skauge.

Nå mener han at leggbeskytterne brukes mest symbolsk, blant annet fordi det er et forsikringskrav hvis man knekker leggbeinet.

Derfor håper han at NFF kan komme med krav til kvalitet og materiale på de som lager leggbeskyttere.

For Skauge opplever at mange kjøper billige leggbeskyttere fra «jallamarked» hvor kvaliteten er dårlig.

– Vi må aldri glemme at poenget er å beskytte mot leggskade, og da må materialet faktisk være egnet for det.

En fysisk kamp

Jorid Degerstrøm har lang fartstid som fotballege. Hun mener det er viktig å ha leggbeskyttere som faktisk beskytter et svært skadeutsatt område på fotballkroppen.

Jorid Degerstrøm har vært lege for det norske landslaget både på herre- og damesiden. For tiden er hun lege i Tromsø IL. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Leggebeskyttere har en funksjon, og det er en grunn til at det er påbudt å bruke disse.

For fotball er ikke bare en kamp om å score flest mål, det er også en fysisk kamp ute på banen.

Derfor mener Degerstrøm at det er svært viktig å bruke leggbeskyttere for å forebygge skade, som kan sette en spiller ut av trening og kamp i lang tid.

– For vi vet at leggbeskyttere gir en god beskyttelse mot for eksempel brudd i leggbein. Det er ikke uvanlig å få en stempling med knotter direkte mot leggen, og er du uheldig kan dette føre til et beinbrudd.

Degerstrøm sier videre at bitte små leggbeskyttere, som enkelte fotballspillere bruker, gir en falsk trygghet.

Sondre Vading (t.v.) og Adrian Tidemann (t.h) innrømmer at de kan utsette seg selv for skader ved bruk av små leggbeskyttere. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

– Har du oppdaget spillere som bruker små leggbeskyttere?

– Ja, det har jeg. Og spillere får ofte kommentarer fra meg om de tror det vil beskytte noe som helst, sier hun og fortsetter:

– Det er ikke så lenge siden jeg fikk inn en spiller med brudd i legg pga. stempling der spiller hadde på svært små leggbeskyttere.

Norges Fotballforbund (NFF) har flere regler på hvordan utstyr fotballspillerne må ha i kamp og Degerstrøm mener at reglene for leggbeskyttere gir rom for ulik tolkning.

Leggskinn (laget av et materiale som gir en rimelig grad av beskyttelse, og festet på innsiden av strømpene) Norges Fotballforbund Spilleregel 4.2

– Reglene er for uklare. Jeg mener at teksten som står fra forbundet «rimelig grad av beskyttelse» kan tolkes på mange måter.

For slik det er nå så funker det ikke, og flere og flere bruker små leggbeskytterne som omtrent ikke beskytter, forteller Degerstrøm. De yngste ser på hva de eldste gjør.

Slik ser det ut når de små leggbeskytterne er på. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

Obligatorisk utstyr Ekspander/minimer faktaboks En fotballspillers obligatoriske utstyr består av: en trøye/skjorte med ermer.

shorts.

strømper (materiell som benyttes eller festes på utsiden av strømpene må ha samme farge som strømpene).

leggskinn (laget av et materiale som gir en rimelig grad av beskyttelse, og festet på innsiden av strømpene).

fottøy. Kun målvakten kan benytte bukser med lange ben. En spiller som ved uhell mister fottøy eller leggskinn under spillets gang skal rette på utstyret så fort som mulig og ikke senere enn ved første stans i spillet. Mål som scores før spilleren har hatt mulighet å rette på utstyret skal godkjennes. Kilde: Norges Fotballforbund.

Vurderer ingen regelendring

I en e-post skriver NFF hva de mener med «rimelig grad av beskyttelse» på leggbeskytterne:

– Det er ingen fasit på hva som er «rimelig» og ikke. NFF anbefaler – i tråd med råd fra Idrettens helsesenter – at spillere bruker leggbeskyttere av høy kvalitet som dekker mest mulig av skinnleggen. Det betyr ikke at andre alternativer ikke gir «rimelig» beskyttelse. Norges Fotballforbund

– De mindre leggbeskytterne vil også kunne gi beskyttelse om sparket kommer akkurat der. Vårt råd er uansett å bruke leggbeskyttere av høy kvalitet som dekker mest mulig av skinnleggen.

NFF opplyser også til NRK at de for øyeblikket ikke vurderer noen regelendring på leggbeskytterne.

