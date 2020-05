I november ble et tusen år gammelt vikingskip funnet på Edøya i Smøla kommune. Nå er det klart at det skjuler seg mer i øykommunen på Nordmøre.

Arkeologene kan nå fortelle at 100-150 meter fra vikingskipet er det er oppdaget en annen båtgrav. Det nye funnet er en 1000 år gammel færing eller en åttring.

Bjørn Ringstad er fylkeskonservator i Møre og Romsdal. Foto: PRIVAT

– Dette er med på å forsterke inntrykket vårt av Edøya som et maktsenter i jernalderen, sier fylkeskonservator i Møre og Romsdal, Bjørn Ringstad.

Han mener også at det viser at de som bodde på Edøya har fulgt med på tidens aristokratiske gravskikk der de gravla sine på en flott måte.

– De har fått med seg et skip og en båt i gravhaugen sin, sier Ringstad.

Tett kobling mellom bosted og gravplass

I tillegg har undersøkelsene avdekket fem gravhauger og rester etter to hus.

Slik ser bildene fra georadarundersøkelsene ut. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Ifølge fylkeskonservatoren er husene trolig fra eldre jernalder (300-66 e.Kr), mens gravene kan være fra yngre jernalder (600-900 e. Kr).

Selv om gravene som er funnet og husene ikke er fra samme tidsepoke, mener Ringstad at dette betyr at det på Edøy var ei tett kobling mellom bosted og gravplass, og han tror også at personen eller personene som ble gravlagt i det store skipet har bodd like ved. Trolig i et større hus som har vært mellom 30-50 meter langt.

Vil undersøke videre

Oppdagelsene på Edøya er kommet etter ei kartlegging av som er gjort gjennom prosjektet «Ein bit av historia», som er ledet av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Prosjektleder Elin Kanck Lorentzen, sier at de har søkt om flere midler for videre undersøkelser av området..

– Georadaren har hjulpet oss med å avsløre nye hemmeligheter om Møre si rolle i vikingtida. Nå er det opp til oss å finne gode modeller for hvordan vi kan skape verdier basert på vår felles historie, sier Kanck Lorentzen.