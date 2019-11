– Dette er eit funn som har både nasjonal og internasjonal betydning, seier klima- og miljøminister, Ola Elvestuen (V).

Det er arkeologar frå Møre og Romsdal fylkeskommune og Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU) som har avdekka spor av eit skip på Edøya i Smøla kommune.

Georadaren framfor Edøy kirke på Smøla. Foto: Manuel Gabler / NIKU

– Stort ansvar

Oppdaginga skjedde som ein del av kartlegginga av Edøy, gjennom prosjektet Ein bit av historia, leia av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Ola Elvestuen (V) Foto: Kristian Elster / NRK

– Skipet er viktig for vår felles historie. Noreg og Møre og Romsdal har eit stort ansvar i å forvalte funnet. No må vi må finne den rette måten å behandle det på, seier Elvestuen i ei pressemelding.

Edøy ligg ved skipsleia til Trondheim, der Harald Hårfagre utkjempa to sjøslag like ved, nær øya Solskjel, for å vinne kongemakta i Noreg på slutten av 800-talet. Området er svært rikt på kulturminne, mellom anna Kulisteinen, der namnet «Nóregi», for først gong er nemnt i norske kjelder, skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i pressmeldinga.

– Det er for tidleg å seie noko sikkert om dateringa av skipet, men vi veit at det er meir enn 1000 år gammalt, seier arkeolog og avdelingsleiar i NIKU, Knut Paasche, som også har doktorgrad på vikingskip.

Geologane seier teknologien var avgjerande for å finne skipet, og at dei truleg kjem til å finne meir framover ved hjelp av ny teknologi. Foto: Manuel Gabler / NIKU

Ikkje tilfeldig funn

Fylkesordførar Tove-Lise Torve er oppglødd over funnet, som ho meiner er ein av gevinstane av fylkeskommunen si satsing på kulturarv og kulturformidling.

Tove-Lise Torve (Ap) Foto: Roar Strøm / NRK

– Dette er ikkje eit tilfeldig funn, men eit resultat av systematisk arbeid i forskings- og utviklingsprosjektet “Ein bit av historia”. Edøy er ein av nøkkelstadane langs Kystpilegrimsleia, og her har vi planlagt å etablere eit regional kystpilegrimssenter for fylket vårt og Trøndelag. Funnet seier oss at vi har valt den rette plassen, seier Torve i pressmeldinga.

Smøla har jobba med digital formidling i fleire år og vore ein viktig drivkraft i samarbeidsprosjektet, opplyser fylkeskommunen.

– Oppdaginga er heilt unik og på linje med Tuneskipet. Dette er eit fantastisk funn som understreker kor sentral posisjon denne øya har hatt i historia, seier Arve Nytun, arkeolog i fylkeskommunen, som leia arbeidet fram til funnet.

Teknologisk kvantesprang

Det var NIKU som utførte undersøkinga med georadar etter oppdrag frå fylkeskommunen og Smøla kommune.

– Restane etter Edøyskipet blei oppdaga rett under dyrkingsjorda der det tidlegare har vore ein gravhaug. Gravhaugen er ein markert sirkel på 18 meter diameter. Midt i haugen kan ein sjå ein tydelig 13 meter lang kjøl, men totalt kan skipet ha vore 16 - 17 meter langt. Grava er truleg frå merovingertida eller vikingtida, seier Knut Paasche i NIKU i pressemeldinga.

Det er om lag eit år sidan Gjellestadskipet var funne i Halden, med same metode.

– Dette er utruleg spanande. Igjen er det teknologien som gjer at vi finn eit. Eg trur vi kjem til å finne meir i tida framover, sidan teknologien held fram å ta kvantesprang, seier Paasche.