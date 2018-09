FORSKJELLIGE GRUNNAR: At utlendingar er sterkt representerte på oversikta over familievald kan ha mange grunnar, meiner forskar Mia Myhre. Ein av dei kan vere at personane kjem frå land der vald er meir akseptabelt. Den andre grunnen kan vere at dei kjem frå vanskelege livssituasjonar, som til dømes krig. Dessutan kjem dei kanskje frå æreskulturar med strengare sosial kontroll.

Foto: NKVTS