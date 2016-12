I dag kom den endelige rapporten fra Statens helsetilsyn som sier at Sebastian ikke fikk forsvarlig helsehjelp på Kristiansund og omegn legevakt, Kristiansund sjukehus og ved Oslo universitetssykehus.

– Jeg er fornøyd med rapporten. De har gjort en god jobb, sier Ida Gils Ødegaard.

Det er snart to år siden Ida Gils Ødegaard mistet den 10 måneder gamle sønnen sin, Sebastian. Den vesle gutten ble født med ganespalte, hjertefeil og feil på tarmsystemet, og var mye på sykehus den første tiden.

Ida Gils Ødegaard er fornøyd med rapporten fra Statens helsetilsyn. Foto: Eirik Haukenes / NRK

For dårlig oppfølging

Da Sebastian ble syk fredag 19. februar var barneavdelingen på Kristiansund sykehus helgestengt. Foreldrene oppsøkte derfor legevakten. Siden det ikke var ledig helikopter som kunne frakte babyen til Ålesund, sendte legevaktlegen foreldrene i stedet hjem. Søndag morgen ble han akutt syk. Han døde i helikopteret på veg til St. Olavs Hospital i Trondheim.

Ida Gils Ødegaard husker lite fra tiden etter dødsfallet. Det eneste hun tenkte på var å overleve. I dag tenker hun at sønnen hadde levd, hvis han hatt fått bedre oppfølging de siste ukene før han døde.

– Jeg vet at hvis han hadde fått bedre oppfølging, blitt tatt mer på alvor og at de ikke bare så enkeltsymptom, men hele historien, hadde det gått annerledes, sier Ødegaard.

Som mamma til et sykt barn, var hun selv svært sliten på den tiden. Hun stolte 100 prosent på det legene sa, men tenker i ettertid at hun burde ha stått mer på sitt.

Skulle ikke blitt sendt hjem

I tiden rundt dødsfallet til Sebastian døde kjempet innbyggerne i Kristiansund mot helgestengt barneavdeling med fakkeltog og demonstrasjoner. Mange mente at det var nettopp den stengte avdelingen som gjorde at babyen døde. Statens helsetilsyn går derimot langt i å konkludere med at helgestengingen ikke hadde noe med dødsfallet å gjøre. I dag er Ida Gils Ødegaard enig med helsetilsynets konklusjon.

– Det er jo flere barneavdelinger. Han skulle ha blitt sendt videre, men ikke hjem, sier Ødegaard. Selv sitter hun med en stor skyldfølelse, fordi hun sa til legevaktlegen at det ikke var aktuelt å bli sendt med ambulanse.

– Det er vanskelig å leve med at jeg tok han med hjem, sier Ødegaard.

Rettferdighet

I ettertid er det godt for henne å vite at Sebastian faktisk var for syk til å kjøre så langt i ambulanse. Sebastian var mye sykere enn hun forstod.

Hun mener at mange personer i Kristiansund har brukt dødsfallet til sønnen i saker de kjemper for, og glemmer at han er en person.

– Så lenge Sebastian får rettferdighet og det er kommet frem det som er kommet frem, skal jeg være fornøyd, sier moren.