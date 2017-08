Godtek førelegg på 500.000 i Sebastian-saka

For første gong i historia har eit helseføretak fått bot etter eit dødsfall. Det skjer etter at babyen Sebastian Gils Ødegaard døydde i helikopteret på veg til St. Olavs Hospital i Trondheim, berre ti månader gamal.

– Dette er ei vond og vanskeleg sak for alle partar. Som helsetilsynsrapporten peikte på var det fleire involverte partar og forhold som førte til hendinga. Helseføretaket er oppteken av å sjå framover og lære av rapporten frå Helsetilsynet i desember 2016, og vedtek førelegget, skriv administrerande direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal i ei pressemelding.

Tiltak og læringspunkt

Dødsfallet til den ti månader gamle guten i februar 2015 vekte sterke reaksjonar over heile landet. Helsetilsynet har tidlegare avdekt fleire brot på spesialisthelselova, og saka har vore under politietterforsking. No er altså konklusjonen at det ikkje blir reist tiltale mot nokon, men at helseføretaket får ei bot.

VANSKELEG SAK: Dette er ei vond og vanskeleg sak for alle partar, seier Espen Remme, administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal

– I etterkant av hendinga har Helse Møre og Romsdal arbeidd med tiltak og læringspunkt. Nokre av desse blei lagt fram for styret i januar 2017, seier Remme.

Mellom anna har barne- og ungdomseininga i Kristiansund sidan våren 2015 vore open sju dagar i veka, men med mindre kapasitet i helgane. I infeksjonssesongen har sjukepleiarbemanninga blitt styrka på dagtid i helgane. Prosedyren om Akutt sjukt barn/ungdom blei utarbeidd våren 2014, og er revidert i 2016.

I desember 2016 kom sluttrapporten frå Statens helsetilsyn i Sebastian-saka der fleire partar fekk kritikk. Tilsynet kom fram til at det låg føre forhold som tilsa at dei anbefalte påtalemyndigheitene å pålegge føretaksstraff mot Helse Møre og Romsdal. Det blei lagt vekt på at helseføretaket skulle hatt større merksemd rundt det heilskaplege risikobildet i samband med organiseringa av 5-døgnsdrifta av barne- og ungdomsavdelinga i Kristiansund.

Dette er Sebastian-saken Ekspandér faktaboks Sebastian Gils Ødegaard døde på veg til St.Olavs Hospital 22. februar 2015.

Sebastian var tidligere hjerteoperert og hadde fått infeksjoner i dagene før dødsfallet.

I løpet av de 10 månedene han levde tilbrakte han fire måneder på sykehus. I tillegg til hjertefeil hadde han også åpen ganespalte og feil på tarmsystemet.

Fredag 19.februar fikk Sebastian nedsatt allmenntilstand på grunn av infeksjon. Barneavdelingen ved Kristiansund sykehus var stengt, og familien oppsøkte legevakten.

På legevakta ble de møtt av lege Anna Owczarz. Hun ville sende Sebastian til Ålesund, men fikk ikke helikopter.

Det ble bestemt å observere Sebastian hjemme, i stedet for å sende ham til Ålesund med ambulanse.

Søndag formiddag forverres tilstanden, og han fraktes til akuttmottaket ved sykehuset i Kristiansund. Der blir det bestemt å sende ham med luftambulanse til St.Olavs Hospital.

Fire minutter etter avgang snur helikopteret. Det blir gjort forsøk på gjenoppliving ved sykehuset i Kristiansund.

Sebastian Giil Ødegaard dør klokka 15.00 søndag ettermiddag.

I desember 2016 konkluderte Statens helsetilsyn med at gutten ikke fikk forsvarlig helsehjelp og anbefaler påtalemyndigheten å ilegge Helse Møre og Romsdal foretaksstraff.

I februar 2017 ble det kjent at politiet har siktet helseforetaket på grunn av mangelfull organisering.

Statsadvokaten vurderer nå om det skal taes ut tiltale, dersom det skjer kan helseforetaket bli det første som noen gang er dømt i en norsk rettssal.