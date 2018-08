Molde-spelar frikjent for sovevaldtekt

Mandag fall dommen i rettsaka mot Molde-spelaren som var tiltalt for sovevaldtekt og mannen vart frikjent.

– Ut frå bevisa som vart presentert i retten, så kan eg ikkje seie at eg vart overraska over at han vart frifunnen, seier forsvarsadvokat Øyvind Panzer Iversen.

Forsvarsadvokat Øyvind Panzer Iversen er ikkje overraska over frifinninga. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Han vil no bruke tid på å gå gjennom dommen.

Det var på eit nachspiel etter ein bytur i mai 2017 at hendinga skal ha skjedd, ifylgje tiltalen. I retten forklarte kvinna at ho sovna på nachspielet, men vakna og forstod at nokon låg over henne utan at ho visste kven det var. Kvinna meinte at ho hadde blitt valdteken medan ho søv eller var så rusa at ho ikkje var i stand til å få med seg det som skjedde. Moldespelaren nekta straffeskuld. Han forklarte i retten at han hadde samleie med kvinna, men hevdar at det var frivillig.

Gjorde lydopptak

Aktor la ned påstand om fire års fengsel for Molde-spelaren. Aktor Ingvild Thorn Nordheim meinte at alle bevis, bortsett frå tiltalte si forklaring, styrka forklaringa til kvinna om at det hadde skjedd ei sovevaldtekt. Då kvinna vakna gjorde ho eit lydopptak med mobilen sin, som vart spelt av i retten.

Delt i skuldspørsmålet

Retten var delt i spørsmålet om skuld. Det er ikkje tvil om at dei to har hatt samleie, men det er usemje om dette har skjedd medan kvinna sov og var ute av stand til å setje seg imot handlinga, eller om ho deltok aktivt. Fleirtalet meiner det er rimeleg og fornuftig tvil om kva som har skjedd. Mindretalet finn det ikkje tvilsamt at fotballspelaren har gjort seg skuldig i valdtekt.

Må betale oppreising

I tråd med fleirtalet si oppfatning, vart mannen frifunnen frå straff. Molde-spelaren må betale kvinna 150.000 kroner i oppreising. Bistandsadvokaten viste til at det har vore ei ekstra belastning for kvinna at Molde Fotballklubb har latt mannen spele kampar medan han var sikta og deretter tiltalt.

Molde fotballklubb skriv i ei pressemelding at dei tar dommen til etterretning.

– Dette er ei alvorleg og krevjande sak med fleire sider som rører ved kvinna, spelaren, klubben og andre, står det i pressemeldinga. Molde FK vil gi fleire utsegner etter at klubben sin administrasjon og styre har gitt saka ei grundig handsaming.

