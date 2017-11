Mener indre strøk blir taperne

Flere ordførere og andre interesserte hadde møtt opp på Digernes for å høre Statens vegvesens anbefaling av ny E39-trasé mellom Digernes og Vik. Vegvesenet vil legge traseen sør for Skodje, noe Ørskog-ordfører Knut Harstad (H) mener gjør de indre strøkene til taperne. – All trafikk som kommer inn til Stranda fra sør får en vesentlig ulempe i dette her. Det blir en vesentlig omvei for å komme seg til østlandet og jeg føler at E136 er sterkt nedprioritert, sier Harstad.