La frem trasé-forslag Digernes-Vik

Statens vegvesen la i dag frem sin anbefaling for E39 Digernes-Vik. De anbefaler at traséen skal utvikles etter konseptet «K3.1A med H8- standard (110 km/t)». Det vil si veg i dagen mellom Digernes og Dragsundet om Valle, veg i dagen forbi Fylling, lang tunnel forbi Svartløkvatnet og veg i dagen om Tomrefjorden til Vik. Fullt utbygd gir konseptet innsparing i reisetid på strekninga på 25 minutt, og har en kostnad på rundt 7,9 mrd. kroner. Det blir anbefalt at strekningen skal bygges stegvis. Utredningen er oversendt Samferdselsdepartementet i dag, med høringsfrist den 28. februar 2018.