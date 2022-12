Pepperkakebaking er en del av juletradisjonene til mange, men for de som ikke tåler gluten er bakingen dyrere.

Hvis Ann-Helen skal kjøpe en ferdig pepperkakedeig på nærbutikken sin, koster det 199,80 kroner for en kilo.

Mens for de som tåler gluten, koster det 47,90 kroner.

– Det er helt «råte», sier Torvik Wang. Liv Haugen som også har cøliaki er helt enig.

Hva er cøliaki? Ekspandér faktaboks Cøliaki er en autoimmun sykdom som skyldes en overfølsomhet overfor gluten, et protein som finnes i hvete, rug, bygg og spelt. Hos en cøliaker som får i seg gluten, vil tynntarmens slimhinne bli betent, tarmtottene redusert og evnen til å absorbere næringsstoffene i maten vil svekkes. I dag antas det at 7-8 % av befolkningen i Norge ikke tåler gluten eller andre stoffer i hveten. Mellom 1-2 % av disse har cøliaki, mens mange har ikke-cøliakisk glutensensitivitet. Andre som ikke tåler gluten kan ha DH, som kalles hudens cøliaki, mens andre igjen har hveteallergi. Mer informasjon om dette finner du hos Norsk cøliakiforening.

– Veldig sårbart når alt stiger

Kvinnene får ulik økonomisk støtte til innkjøp av glutenfrie produkter. Grunnen er at de tilhører forskjellig aldersgrupper. De under 30 får mer enn de over.

Men begge mener støtten er altfor lav, og ikke rekker til mat i en hel måned.

– Det er av og til man lurer på om folk vet at dette er medisinen vår? Vi kan ikke slutte å spise glutenfritt, sier Haugen.

Torvik Wang legger også til det er veldig sårbart i en tid som nå, når alt stiger i pris.

Prisforskjell på glutenfritt og vanlig produkter Ekspandér faktaboks NRK har sjekket prisforskjellen på noen produkter på kolonialnettsiden Oda: Glutenfri Grandiosa koster 79,90. Mens en original Grandiosa ligger på 55,60 kroner.

Et glutenfritt grovt brød på 500 gram koster 62,30. Et formbakt vanlig grovbrød på 770 gram koster 36,50.

En pakke med glutenfritt knekkebrød på 240 gram koster 51,40 kroner. 260 gram vanlig Husman knekkebrød koster 13,70 kroner.

400 gram glutenfri spagetti koster 30,70 kroner. Vanlig spagetti på 500 gram koster 17,90 kroner.

Skal ta en ny vurdering

Tomas Norvoll, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, sier glutenfrie matvarer har en høy pris fordi de ofte er dyrere å produsere, og er produkter det produseres mindre av.

– Det er også årsaken til at man har en ordning hvor de som har cøliaki får tilskudd, for å kompensere for at kostholdet blir dyrere, sier Norvoll.

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Tomas Norvoll, sier det vil bli tatt en ny vurdering på antall kroner i støtte i neste års nasjonalbudsjett. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Han forklarer at støtten er basert på en undersøkelse fra 2018 som Forbruksforskningsinstituttet SIFO gjorde for regjeringen.

Men han legger også til at regjeringen øker støtten i takt med prisveksten.

I neste års statsbudsjett har regjeringa gitt de som går under første sats en økning på 19 kroner i måneden per person, og de med andre sats 29 kroner.

– Men så har jo prisstigninga vært høyere, og det betyr at det vil bli tatt en ny vurdering på alle satsene i revidert nasjonalbudsjett, når man ser mer hvordan prisstigninga i 2023 faktisk blir.

Ann-Helen Torvik Wang og Liv Haugen mener prisen på glutenfrie produkter er altfor høy. De sier også at det er sjeldent er tilbud på glutenfri varer. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

– Tull og tøys

Generalsekretær i norsk Cøliakiforening, Knut H. Peterson, reagerer på at Norvoll sier de øker støtten i takt med prisveksten.

– Jeg vil kalle det tull og tøys. Det er ikke i nærheten av hva som har vært prisveksten, sier Peterson.

Han mener grunnstøtten til de med cøliaki er altfor lav. Og når det gjelder eksemplet med pepperkakedeig, sier han at dette er nok et eksempel på ting man som cøliaker ikke har råd til å unne seg om man ser på støtten.

Knut H. Peterson, generalsekretær i Cøliakiforeningen, mener økningen i grunnstøtten ikke er i nærheten av å dekke prisveksten.

– Det er et typisk produkt som regjeringen sier at: «pepperkaker må du ikke ha for å overleve i dette samfunnet», så det er ikke med i beregningen som skal gi grunnstøtten. De fleste vil ha pepperkaker til jul, og burde få det, men det er ikke innenfor det regjeringen mener grunnstønaden skal dekke.

Peterson sier det er første gang på mange år at det har blitt en endring i grunnstøtten, og at den endringen vi ser ikke er i nærheten av å dekke inn det som prisveksten har vært.

For noen år siden sammenlignet Cøliakiforeningen en glutenfri handlevogn med en «vanlig» en, for å se prisforskjellen.

– Vi planlegger nå å ta den samme kurven, og se hva varene koster neste år, kontra sist vi hadde den. Da vil vi få en reell prisøkning vi kan presentere og spille inn til revidert nasjonalbudsjett.

Nærbutikken på Lauvstad. Skal de på en annen, må de ta ferge. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

Må ta ferge for å dra på annen butikk

Både Haugen og Torvik Wang bor begge på Lauvstad i Volda, og handler oftest på nærbutikken deres Coop Marked. De er begge fullt klare over at prisene varierer fra butikk til butikk.

Men dersom de skulle dratt til en annen, billigere butikk må de ta ferga over fjorden.

Dersom kvinnene skal på en annen butikk enn nærbutikken, må de ta ferga over fjorden til Volda. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge sier at glutenfrie produkter er dyrere fordi de har høyere innkjøpspriser. Det koster dem altså mer å kjøpe inn glutenfrie varer, enn de uten.

– I tillegg er det slik at veldig mange av de ordinære varene som pepperkaker med gluten, de selger vi i store volum og priskonkurransen er hardere. Spesielt inn mot sesonger som jul faller prisen kraftig på disse varene, og vi får da en større prisforskjell mot de glutenfrie produktene.

Men selv om det er dyrt, vil ikke kvinnene legge vekk tradisjonen med pepperkakebaking.