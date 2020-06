Meiner det er behov for tiltak

Kystverket meiner at det er behov for ekstra sikkerheitstiltak for cruisetrafikk på vinterstid. I overkant av 1300 menneske var om bord i «Viking Sky» då cruiseskipet fekk motorstans i full storm over det farlege havstykket Hustadvika i mars 2019. – Hendinga med «Viking Sky» viste tydeleg kva konsekvensar eit cruisehavari langs norskekysten kan få, skriv dei i ei pressemelding. Der viser dei også til ein rekke tiltak som dei meiner er nødvendige for å betre sikkerheita, mellom anna krav til risikoanalyse og utvida rapporteringssystem.