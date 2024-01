Helt siden hun var liten har hun drømt om å jobbe på havet. En høstdag i 2015 ble den oppfylt, og Maria Åmås fikk seg fast jobb på en servicebåt et annet sted i landet.

Men etter at hun startet på hormonbehandling i 2016, ble livet på båten endret.

– Jeg opplevde grov trakassering og mobbing. Blant annet ved at de lagde sanger om meg, forteller Maria Åmås.

Nå har hun og Sjømannsforbundet meldt inn rederiet til Diskrimineringsnemnda.

– Jeg gruet meg til å dra på jobb.

Bekreftelse fra Diskrimineringsnemnda på at saken er mottatt. Foto: Remi Sagen / NRK

«Rævkjørt av DiCaprio»

Åmås ble ved fødsel registrert som gutt. Men hun kjente seg ikke igjen i kroppen sin, og tok derfor et valg og startet prosessen med å skifte kjønn for noen år siden.

Hun sier at kjønnsskiftet er årsaken til at stemninga på servicebåten ble snudd på hodet. Det var da kommentarene, utfrysing og sangen oppsto, hevder 29-åringen.

– Jeg prøvde flere ganger å si ifra. Det var horribelt for meg. Det ene var at jeg ikke ville at alle rundt meg skulle vite at jeg var trans, og jeg ville heller ikke at alle skulle vite hva mitt gamle navn var. Det tok de opp på nytt og nytt, hevder Åmås.

I klagen sendt til Diskrimineringsnemnda er sangen som skal ha blitt sunget lagt ved. Der skriver også Norsk Sjømannsforbund mer om hva de mener ligger bak.

Her er et lite utdrag fra sangteksten:

«Jeg kjenner til en snodig kar som ter seg som en berte, som sier han er hvit i hud, men ellers gul i hjerte.

(...)

Å besøke Tokyo, hvor han blir rævkjørt av DiCaprio.»

Sjømannsforbundet forklarer meningen bak sånn:

«Maria er fra Volda (Volding) og hun het tidligere X. Sangen har seksuelt innhold og spiller på at Marias kjønn, ref. bl.a. «ter seg som en berte» og «rævkjørt av DiCaprio». Maria har også en forkjærlighet for japansk kultur og sangen spiller også i stor grad på dette i en nedsettende tone.»

Maria Åmås viser frem et bilde av da hun fremdeles jobbet på båten. Foto: Remi Sagen / NRK

– Kulturen om bord kan beskrives som «guttastemning». Der man ikke skal ha hemninger, og si alt man mener uansett hvor direkte og motbydelig det kan være, sier Åmås.

Hun følte seg fryst ut på båten. Det mener hun var det verste.

Åmås hevder også at hun ikke fikk støtte fra sin nærmeste sjef. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Etter hvert ble hun sykemeldt. Selv hevder hun at det var fordi hun ble psykisk syk av arbeidshverdagen og gikk inn i en depresjon.

Diskrimineringsnemda Ekspander/minimer faktaboks Diskrimineringsnemda bekrefter at de har mottatt klagen fra Sjømannsforbundet og Åmås. – Klagesaken ble mottatt her 22. november 2023. Alle klager vi mottar blir forberedt og behandlet. Noen saker blir imidlertid ikke avgjort av nemnda, men blir henlagt eller avvist av nemndleder, skriver mellomleder Ingelin Gammersvik i en e-post. De har ikke startet saksforberedelser ennå, ifølge Gammersvik.

Tror det er et kulturproblem

– Maria har hatt et arbeidsmiljø som har vært helseskadelig. Hun ble psykisk syk av det hun opplevde, og det skal ikke skje.

Det hevder Terje Hernes Pettersen som er advokat i Norsk Sjømannsforbund. Han legger til at dette er den verste trakasseringssaken de har fått.

Terje Hernes Pettersen, advokat i Norsk Sjømannsforbund. Foto: Remi Sagen / NRK

– Det ene er grovheten i det hun har blitt utsatt for, men det har òg pågått over lang tid. Hun har blitt fryst ut, og det har ikke blitt forsøkt lagt til rette for at hun kan ha en mobbefri arbeidsplass – som alle har krav på.

Rederiet har blitt lagt forelagt påstanden. Les svaret deres lenger ned i saken.

Pettersen sier at de tidligere i fjor hadde en undersøkelse som viste at en av fire blir mobbet og trakassert på sjøen. Pettersen sier det er en stor fare for at det er et kulturproblem.

– Vi gravde mer og mer i historien til Maria. Jo mer vi så, jo verre ble det.

Maria Åmås og advokat Terje Hernes Pettersen i Norsk Sjømannsforbund under Kvinnekonferansen i januar. Der fortalte Åmås sin historie. Foto: Remi Sagen / NRK

– En mer sammensatt historie

NRK har stilt flere spørsmål til rederiet om saken og påstandene Maria Åmås og Sjømannsforbundet kommer med. De gir dette svaret i en e-post:

«Vi ser frem til behandlingen i Diskrimineringsnemnda. Tema som mangfold og diskriminering i arbeidslivet er viktig å belyse. Vi har støttet at behandlingen blir muntlig, slik at saken behandles så grundig som mulig. Når det gjelder påstandene om andre ansatte, viser våre undersøkelser at dette er en mer sammensatt historie.»

Mannskapet som jobbet med Maria Åmås fra 2016 til 2020 gir en felles kommentar:

«Mannskapet som jobbet sammen med Maria i tidsperioden som er nevnt kjenner seg ikke igjen i påstandene. Vi har stor respekt for det valget Maria tok tilbake i 2016, og vi opplever at den respekten var tydelig og viktig i samholdet og kulturen.»

De legger til at de ikke kjenner seg igjen i verken tidsangivelsene eller beskrivelsene.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap). Foto: Håkon Lie / NRK

– For mange tilfeller

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) kjenner ikke til Maria Åmås sin historie, men sier hun er opptatt av at det skal være trygt for alle å ta del i den maritime næringa.

– Dette kom til alvor på overflaten i 2021, da Susanne Mortensen tok modige grep og satte det på dagsorden.

Hun forklarer at det i våren 2022 ble lagt frem en likestillingsstrategi for maritim næring, som de fortsatt har høyt fokus på.

– Vi skal få på plass en samarbeidserklæring med næringa, for å sikre økt likestilling. Jeg har allerede invitert organisasjonene til et oppstartsmøte nå i februar.

De skal også legge frem en stortingsmelding om seksuell trakassering, men Myrseth legger vekt på at dette er et ansvar næringa også må ta selv.

– Vi har hatt for mange tilfeller og tall som er dyster, når det gjelder dette, sier fiskeri- og havministeren.

Maria Åmås sier hun forteller sin historie for å få til en endring. Foto: Remi Sagen / NRK

– Tar kampen

Åmås sier at hun står frem og forteller dette for å hjelpe andre.

– Jeg tar personlig kampen for alle rundt meg. Alle som er i lik situasjon; om de er trans, en del av lhbt, eller om de bare er en kvinne som blir trakassert om bord. At de skal se at det er mulig, via Sjømannsforbundet, å ta kampen og bli behandlet riktig.

