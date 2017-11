Mann dømt for voldtekt av barn

Over en periode på to år har mannen ifølge dommen voldtatt to barn. I tillegg har han utvist seksuelt krenkende, eller annen uanstendig atferd, i nærvær av enda et barn. Mannen er også dømt for å ha tvunget barn til å utføre seksuelle handlinger.

Mannen ble pågrepet i sommer og har siden siktelsen vært varetektsfengslet. Han har tidligere ikke erkjent straffskyld, men i løpet av dag to i retten tilsto mannen de fleste av forholdene han var tiltalt for.

Selv om mannen ikke tilsto før hovedforhandlingene er dette formildende. Retten mener det også har betydning for de fornærmede og deres familier at mannen har erkjent forholdene.

Mannen er etter en samlet vurdering dømt til tre år og to måneder fengsel etter blant annet straffelovens paragraf 299, som omhandler voldtekt av barn under 14 år, og straffelovens paragraf 200, som omhandler seksuell handling med barn under 16 år.

Mannen dømmes også til å betale oppreisningserstatning til to av barna på til sammen 195.000 kroner.