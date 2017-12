Lars Bohinen er ny AaFK-trener

Aalesunds Fotballklubb har vært på jakt etter ny trener etter at det ble kjent at Trond Fredriksen var ferdig som hovedtrener i klubben i forrige uke. Ifølge klubbdirektør Geir Steinar Vik har det blitt jobbet med en lang liste av trenerkandidater.

Klubbdirektør Geir Steinar Vik tror Lars Bohinen vil bli viktig for å bygge opp igjen klubben. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Vi mener at dette er en god match, og gleder oss til å ta fatt på samarbeidet, sier Vik i en pressemelding.

Klubben tror den nye treneren vil skape stort engasjement rundt klubben som rykket ned denne sesongen og neste sesong må spille i OBOS-ligaen.

Vil være viktig for å gjenoppbygge AaFK

Som spiller har Lars Bohinen 49 A-landskamper for Norge, og klubbkarriere i blant annet Nottingham Forest, Blackburn og Derby. Bohinen har siden 2014 ledet Sandefjord til to opprykk til Eliteserien. Han har også vært sportslig administrativ leder og sportsdirektør i Stabæk og Vålerenga.

– AaFK får en trener som ble nominert i kåringen av årets trener i Eliteserien, og en leder som vil være en viktig skikkelse i vårt langsiktige arbeid med å gjenoppbygge AaFK til en toppklubb i norsk fotball, mener Geir Steinar Vik.

– Stort potensial i klubben

Lars Bohinen sier at han gleder seg til å møte engasjerte supportere og gode spillere i Ålesund. Foto: Christian Blom / NTB scanpix

De fire siste årene har Bohinen være hovedtrener i Sandefjord. Han hadde ett år igjen på kontrakten men klubbene har forhandlet seg frem til at Bohinen tar over trenerjobben i Ålesund. Lars Bohinen er for tiden på ferie og sier på telefon fra Dubai at han takket ja fordi utfordringen med å få Aalesund opp i toppen av norsk fotball igjen fristet.

– Det er en spennende klubb hvor veldig mye ligger til rette. Det er en fantastisk stadion, fantastiske treningsfasiliteter, gode menneskelige ressurser, og jeg tror også et latent, men stort og engasjert publikum.

Han er nå opptatt av å tette hullene i spillertroppen, og nullstille dem som er med fra 2017-sesongen og mener opprykk til Eliteserien på første forsøk bør være innen rekkevidde.

– Jeg vet av erfaringen at det ikke er en enkel øvelse, men det må være et helt klart mål, sier Bohinen.

– Vi må kunne klare å få etablert en slagkraftig spillerstall som har muligheter til å rykke opp.

Optimistisk supporterklubb

Lederen for Stormen, supporterklubben til Aalesunds FK, ser lyst på fremtiden med ny trener i fotballklubben.

– Noe av det beste de har gjort så langt er å ta inn treneren så fort som mulig slik at de får ordnet opp i problemene de har, sier Jostein Hjeldnes som er leder for supporterklubben.

Sandefjord Fotball skriver på sine nettsider at Bohinen har vært viktig for klubben, både som fagmann og inspirator, men også som resultatbevisst trener. De skriver videre at han har en stor del av æren for at Sandefjord Fotball spiller Eliteseriefotball også i 2018.

Aalesund møter Sogndal i serieåpningen 3. april.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.