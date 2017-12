Fredriksen er ferdig som hovedtrener i AaFK

Styreleder i AaFK, Jan Petter Hagen, bekrefter tirsdag ettermiddag at de har startet en prosess for å avvikle arbeidsforholdet til hovedtreneren. Flere har spekulert i om treneren ville få fortsette etter at laget rykket ned til 1. divisjon. Mens treneren selv uttalte at han var klar for å bli med klubben ned til en lavere divisjon.

– Må tenke frem i tid

Klubbdirektør og daglig leder i AaFK, Geir Steinar Vik, sier Fredriksen er en ressurs de ønsker å beholde. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Klubbdirektør Geir Steinar Vik sier tirsdag ettermiddag at klubben står ved et veiskille, og at man må tenke lenger enn ett år frem i tid. Klubben ser derfor behov for å gjøre endringer når det gjelder hovedtrener for A-laget. Trond Fredriksens kontrakt med AaFK som hovedtrener går ut i 2018.

– Med den kompetansen og erfaringen han besitter, så er Trond Fredriksen en ressurs som vi ønsker å beholde, men i en annen rolle i klubben, sier klubbdirektør i AaFK, Geir Steinar Vik.

Trond Fredriksen spilte i en årrekke på midtbanen for AaFK og tok over som trener i klubben i 2015. Hvilken rolle Fredriksen kan bli tilbudt i klubben fremover er ikke kjent.

Informasjonsmøte i gang

Klokka 17 i ettermiddag startet klubben ett lenge planlagt informasjonsmøte, hvor de hadde invitert supportere og sponsorer til å si sin mening om klubben. Der var det også meningen at Trond Fredriksen skulle legge frem sine planer om hvordan han skulle få klubben opp til eliteserien igjen. Det får han nå ikke anledning til. Rundt 200 personer har møtt frem på møtet.

Rundt 200 personer har møtt frem på møte som AaFK arrangerer, Foto: Remi Sagen / NRK

I forkant av dette møtet sier styreleder i AaFK, Jan Petter Hagen, at avgjørelsen om at Fredriksen måtte gå ikke har vært noen lett beslutning, men at de gjennom det de selv omtaler som en god og grundig prosess, har kommet frem til at dette var det rette å gjøre.

Har sondert markedet

Han sier også at de har sondert markedet når det gjelder ny trener, og at de har aktuelle navn på blokka. Styrelederen sier de må jobbe raskt for å få vedkommende på plass, men han vil ikke sette noen deadline for når treneren, som får som oppgave å lede AaFK tilbake til eliteserien, vil være på plass.

Her sitter ledelsen i AaFK i møte med sponsorene bak lukkede dører før det åpne folkemøtet. Foto: Allan Eikrem / NRK

