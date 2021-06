Som en følge av kommunesammenslåingen av Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund, fikk flere lærere redusert lønnen sin. Det vakte sterke reaksjoner.

Hovedtillitsvalgt i SL Ålesund, Christian Holstad Lilleng er godt fornøyd med at SL fikk medhold av kommunesektorens organisasjon (KS) i tvisten mot kommunen.

– Jeg er kjempefornøyd, dette var stort. At KS kunne se at Ålesund kommune hadde gjort en feil, og at det ble rettet opp i er det viktigste, sier han.

Lærer Christian Holstad Lilleng og elev Esma Zulic ved Brattvåg ungdomsskole i Ålesund kommune. Foto: Trond Vestre / NRK

Lilleng ble selv trukket rundt 6000 kroner i lønn som følge av kommunesammenslåingen, men han er mest opptatt av prinsippet.

– Det er enkelte som får tilbake 10 000 kroner, det er klart at det merker man på lommeboka. Like mye handler det om rettferdighet, at man ikke skal gå ned i lønn selv om det blir omstruktureringer i kommunene.

Påtroppende forbundsleder i Skolenes landsforbund, Mette Johnsen Walker. Foto: Skolenes landsforbund

For likhet mellom forbundene

Også Mette Johnsen Walker, påtroppende forbundsleder i SL, mener at dette er en prinsipielt viktig sak.

– Våre medlemmer skal behandles på lik linje som andre organiserte i andre forbund. Våre medlemmer skal ikke måtte forholde seg til noe et annet forbund avtaler, sier hun.

Før hun legger til:

– Ålesund må ta innover seg at de må invitere alle parter i møter.

KS var enig i at SL ikke skulle omfattes av avtalen, ettersom de ikke var med på forhandlingene.

– Egentlig ønsker vi ikke at det skal være ulik lønn i en kommune, vi mener bare at det var gjort feil her.

Roar Reiten, stabssjef for personal og organisasjon i kommunen er ikke kjent med at SL har fått medhold når NRK ringer, og har derfor ingen kommentar til saken.